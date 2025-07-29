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罷免失敗衝擊台美關係？　美智庫：在野黨「是否阻軍費」才是關鍵

▲▼國軍「漢光41號」演習進入第三天，，空軍防空部「愛國者飛彈」防空系統部署於松山機場周邊河濱公園，屏障松山機場與台北市政經要地。（圖／記者李毓康攝）

▲國軍「漢光41號」演習第三天，，空軍防空部「愛國者飛彈」防空系統部署於松山機場周邊河濱公園，屏障松山機場與台北市政經要地。（圖／記者李毓康攝）

記者張方瑀／綜合報導

台灣「大罷免」行動26日落幕，針對國民黨24位立委及遭停職的新竹市長高虹安的罷免案，最終全數遭到否決。雖然民進黨原本盼透過罷免翻轉國會版圖，但美國學者普遍認為，結果不至於對台美關係造成劇烈衝擊。然而，如何在朝小野大的局勢下推動國防預算，卻成為賴政府接下來的一大難題。

根據《中央社》報導，長年觀察台灣政局的美國賓州大學裴利世界學院（Perry World House）資深專案經理善學（Thomas Shattuck）透過電子郵件受訪時指出，罷免案失利僅維持現狀，不會直接撼動台美關係，但他提醒，川普政府未來仍可能對台灣施壓，要求持續擴大國防支出。只是在國會無法過半的情況下，總統賴清德將面臨更大的推動阻力。

美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）台灣政策倡議主任郭泓均（Raymond Kuo）坦言，他原本預期至少有幾名立委會被罷免，畢竟台灣公民社會這次動員相當熱烈。但實際上，投票率偏低，加上罷免門檻高，讓整體行動難以成功。他進一步指出，接下來的關鍵在於在野黨如何解讀並回應這次結果。

郭泓均認為，國民黨雖聲稱這次罷免失敗凸顯其民主正當性，但事實上，在野黨已悄悄調整策略。中研院副研究員鮑彤（Nathan Batto）也在個人網頁指出，面對壓力，在野勢力近來言行轉趨溫和，未來可能延續此策略迎戰2026年地方選舉。

然而，郭泓均也透露，有傳聞指出在野黨內部出現「焦土政策」的聲音，意圖透過全面杯葛民進黨政策表達抗議。如果成真，將可能導致國防與外交預算長期停滯，甚至影響美方對台安全承諾的信心。

美國國防部印太安全事務助理部長約翰．盧（John Noh）今年4月在美國國會指出，台灣已承諾將國防支出拉高至超過GDP 3%，但仍須在不對稱戰力強化與制度改革上「做得更多」。倘若立法院無法順利通過預算，不僅潛艦國造等軍備計畫恐受阻，也將難以展現台灣自我防衛的決心。

郭泓均最後強調，如果在野黨願意持續採取溫和路線，雙方仍有望在外交與國防領域達成某種妥協，這也將呼應美國希望台灣能「同時強化傳統防禦與整體社會韌性」的戰略方向。但他也不諱言，「若無法妥協，僵局將持續，賴政府推動軍費改革的希望也將一再受阻。」

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