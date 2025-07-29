女上班被61歲男高速車撞死　監視器拍到「他腿上坐裸女」狂歡





▲女子被前任法官開車撞死。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

巴西30歲女子泰絲(Thaís Bonatti)騎單車前往工作地點時，被一輛汽車高速輾過，後來發現駕駛人是61歲前法官費爾南多(Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior)，當時他的腿上還坐了一名裸女，導致泰絲接受2次手術後，仍因傷勢過重身亡。

30歲女子泰絲24日凌晨騎車，正要前往阿拉薩圖巴市(Araçatuba)餐廳上班時，遭已退休的民事法庭法官費爾南多開車撞上，導致她受到嚴重創傷、骨盆骨折、創傷性腦損傷，手術過程中經歷2次心臟驟停，後來一直在加護病房中接受治療，2天後仍被宣告身亡。

警方調查發現，曾是法官的費爾南多如今是一名律師，事發當天他和一名性工作者離開夜店，後來逆向駕駛撞向泰絲。路上監視器拍到，當他的車輛在一間超市面前被攔下時，腿上坐著一名全裸女子。

警方表示，當員警靠近費爾南多時，立即聞到一陣很濃的酒味，而且他說話含糊不清、無法走直線，目前已被指控過失殺人罪名，但在繳納4萬巴西雷亞爾（約台幣21萬元）保釋金後已經獲釋。

死者家屬嚴厲批評費爾南多獲釋的決定，泰絲的哥哥對外表示，「我還在努力幫我妹找棺材時，他交了保釋金就出來了」，永遠會記得妹妹是一個勤奮、快樂的女孩，同時是一名將要嶄露頭角的喜劇新星，要求一定要讓肇事者付出代價。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。