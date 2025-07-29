巴菲特要賣了！波克夏出售30％「VeriSign持股」 套現371億

▲巴菲特。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway），計劃出售所持網域名稱註冊商VeriSign約3分之1股份，預估將實現高達12.5億美元（約新台幣371億元）的投資收益。波克夏自2012年以來長期持有該公司股票，此次售股成為一筆可觀獲利。

《彭博》引述知情人士報導，波克夏計劃以每股285至290美元出售約430萬股VeriSign股票。以目前定價區間計算，相較28日收盤價折讓最多可達6.9%。完成出售後，波克夏對VeriSign的持股比例將由14.2%降至9.6%，剩餘持股也將面臨為期一年的禁售期限制。

根據公開說明書，波克夏自2012年以來即開始投資VeriSign，當年該公司股價最高為每股49.50美元。若以此次出售價格相比，帳面獲利相當可觀。知情人士透露，波克夏將透過「隔夜定價」（overnight pricing）方式執行此次交易，由摩根大通（JPMorgan Chase）負責操作。波克夏與VeriSign方面目前尚未對此發表評論。

VeriSign股價在消息傳出後於盤後交易下挫約7%，報每股285美元左右。儘管如此，今年以來該公司股價累計仍大漲47.8%，並在周一盤中創下歷史新高。

此次減碼行動引發市場關注波克夏對科技類股持倉策略的變動。VeriSign作為管理「.com」與「.net」等頂級網域的關鍵企業，一直是波克夏長期投資組合中的重要一員。

波克夏這項計畫經營意圖明確，避免持股超過10%帶來的監管責任，同時套現投資收益。儘管波克夏過去10個季度為淨賣股狀態，但今年1月仍加碼 VeriSign，顯示波克夏此舉偏向策略性調節，而非信心動搖。