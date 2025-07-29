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嗆川普無法認清現實！金與正痛批美國「一廂情願」：北韓是擁核國

▲▼金與正陪同金正恩訪俄。（圖／CFP）

▲北韓朝鮮勞動黨副部長金與正。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

美國政府7月針對北韓（朝鮮）祭出新一波制裁措施，包括懲處與北韓駭客組織相關的「惡意網路行為」。對此，韓媒提問，是否認為外交政策如今難以實行，才決定制裁北韓。白宮回應，美國總統川普始終對北韓非核化談判敞開談判大門。北韓朝鮮勞動黨副部長金與正則表示，華府仍執著於過去。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓最高領導人金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正今（29）日針對美朝關係發表標題為「朝美（北韓與美國）之間的接觸，只是美國單方面的『一廂情願』」的談話，首先便談到白宮發言人所強調的，「美國永遠向北韓敞開非核化談判的大門」。

對此，金與正表示，「我們有必要強調，現在已經是西元2025年，而非停留在過去的2018或是2019年。我國國家元首（指金正恩）與美國現任總統之間的私人交情還不錯，這個事實我們不予否認。但是，若將朝美兩國元首之間私底下的關係，和實現非核化之目的綁在同一條船上，可能只會被認為是在愚弄對方罷了。」

▲▼川普與金正恩簽署聯合聲明，蓬佩奧和金與正站在一旁。（圖／路透社）

▲2018年6月，川普與金正恩簽署聯合聲明，金與正站在一旁。（圖／路透）

金與正再度強調，北韓擁核國的地位和實力早已不可逆，且地緣政治環境已經從根本上產生改變，「我們將會徹底反擊任何想要否定我國（北韓）擁核國地位的企圖。」

最後，金與正建議美國，應該從非核化談判以外的其他角度和平壤進行接觸，且以新的思維進行對話，同時她也向美國喊話，「美國若無法接受這些早已改變的現實、仍執著於過去，那麼朝美之間的會晤就只能淪為美方的『一廂情願』。」

據悉，川普與金正恩曾於2018年6月在新加坡展開首次會談、2019年2月在越南河內會談時決裂，2019年6月兩人再度於板門店會晤。

▲▼即便越南河內川金會最後宣告破局，川普卻願意用空軍一號在金正恩回家。（圖／達志影像／美聯社）

▲金與正坦承，金正恩與川普的私交仍不差。（圖／達志影像／美聯社）

根據《路透社》，針對北韓無意與美國進行非核化談判，美國白宮關係人士於當地時間28日再度強調，為了完全終結北韓的核武計畫，總統川普對於和北韓最高領導人金正恩進行談話，永遠敞開大門歡迎。

南韓《韓聯社》指出，最近金與正首次針對6月上台的南韓李在明政府發表談話，強調如今北韓與南韓早已跳脫「朝韓關係」的同族觀念，表示平壤對於首爾所提出的任何政策或提議毫無興趣，也沒有和韓國共桌談判的必要。對此，南韓總統辦公室坦言，目前兩韓關係仍無法打破雙方因不信任彼此所築起的高牆。

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