台中自小客迴轉害機車連環撞！畫面曝光　騎士骨頭岔出搶命中

記者許權毅／台中報導

台中市北區親親戲院前，昨日傍晚發生嚴重車禍，陳姓男子駕車在路口迴轉，疑似因視線受阻，未禮讓對向直行機車，導致2台機車碰撞，其中一名蘇男重摔，甚至造成腳部骨頭外露，一度無生命跡象，經院方搶救後，恢復心跳，但仍治療中。

▲台中親親戲院前昨晚發生嚴重車禍。（圖／記者許權毅攝）



昨日17時40分，北區北屯路與梅亭街發生交通事故。經警方調查，轎車駕駛陳男（38歲）欲迴轉時，與一名直行騎士沈女（21歲）發生碰撞，後方一名蘇男（65歲）閃避不及摔車，並往前滑行數公尺。

警消到場時，發現蘇男意識模糊，送醫途中已經無生命跡象，腳部有開放性骨折；沈女騎士腳部有擦挫傷，其餘人員均無受傷。

▲蘇男腳部骨頭外露，一度無生命跡象。（圖／民眾提供）



肇事的轎車駕駛陳男說，當時準備要迴轉，結果對向2名騎士騎乘過來，又被大量車流量擋住視線，結果就發生撞擊，傷勢較嚴重的男騎士一開始有意識，後來沒有意識了。

第二分局提醒，轉彎或迴轉車輛應確實停讓直行車輛，並再次確認左右後方來車後再行駛。行經路口務必減速慢行、保持安全距離，避免臨時變換車道，呼籲用路人遵守交通規則、互相禮讓，共同守護行車安全。

▲車禍釀另名沈女也受傷。（圖／記者許權毅攝）