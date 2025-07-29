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自家人看不下去！　以色列2人權組織：政府對加薩犯下種族滅絕罪

▲▼以色列軍方空襲加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）。（圖／路透）

▲以色列軍方空襲加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

以色列長期與政府立場保持距離的兩大人權組織28日罕見聯手發聲，痛批以色列對加薩地區的軍事行動已構成種族滅絕，而這是首次有以色列本國主流人權團體公開作出此項指控，引發國內外強烈關注。

根據《紐約時報》報導，這兩個組織分別是「貝策雷姆」（B’Tselem）與「以色列人權醫師協會」（Physicians for Human Rights – Israel）。在題為《我們的種族滅絕》的最新報告中，他們指出，以色列在加薩的行動不僅造成數萬名巴勒斯坦人死亡，還摧毀大片城市、迫使將近200萬人流離失所，並限制食物與醫療物資進入，形同「蓄意摧毀整個加薩巴勒斯坦社會」。

報告指出，這些行動是「有計畫、有組織的毀滅性攻擊」，並直言：「以色列正在對加薩地區的巴勒斯坦人實施種族滅絕。」

對於這項嚴厲指控，以色列政府立刻反駁，發言人曼瑟（David Mencer）強調，軍方目標是哈瑪斯（Hamas）武裝份子，而非平民。他還反問，如果真要滅絕巴勒斯坦人，以色列怎會允許將近200萬噸援助物資送進加薩？

▲▼ 加薩民眾搬運人道救援物資。（圖／路透）

▲加薩民眾搬運人道救援物資。（圖／路透）

目前南非已向國際法院（ICJ）提起針對以色列的種族滅絕案，雖尚未有最終判決，但雙方論戰已在國際法律舞台上開打。以色列代表貝克（Tal Becker）曾在法庭上表示，以色列是在保護本國人民，並依國際法對抗哈瑪斯，而非對巴勒斯坦族群下手。

然而，貝策雷姆執行長諾瓦克（Yuli Novak）指出，儘管她並未忽略哈瑪斯於去年10月7日發動的攻擊，但以色列隨後的反擊已演變為全面毀滅性的行動，「我們從未想過會寫出這份報告，但眼前的現實逼迫我們必須正視真相。」

報告中也援引以色列官員過去多次發表「非人化」言論為證，包括前防長加朗特（Yoav Gallant）將哈瑪斯稱為「人形動物」。此外，部分政界人士甚至公開主張要將剩餘的巴勒斯坦人從加薩驅逐。

以色列當局則堅稱所有軍事行動皆有法律顧問參與，強調相較其他西方國家已「克制許多」。但對加薩的平民而言，過去22個月是在連環轟炸中求生，想方設法找食物與水源，並在轟炸警告聲中不斷逃命。如今飢荒蔓延，國際批評聲浪也越來越大。

儘管以色列將戰爭破壞歸咎於哈瑪斯藏身平民區，但貝策雷姆反駁，這並不足以解釋目前的規模與系統性毀滅，強調「這不是單一戰術所致，而是政策使然」。

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