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川普打臉納坦雅胡「加薩沒饑荒」說法　宣布美國將出手建糧食中心

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普打臉納坦雅胡「加薩沒有發生饑荒」的說法，表示將在加薩設置糧食中心。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

在以色列的封鎖與戰火之下，加薩發生嚴重饑荒並不斷奪走難民的生命，更有90萬名兒童正在挨餓，但以色列總理納坦雅胡卻在演講中表示「加薩沒有發生饑荒」。對此，美國總統川普反駁了納坦雅胡的說法，表示加薩難民是真正在挨餓「電視那些畫面不會造假」，因此美國將在加薩設立糧食中心。

根據美國Politico報導，川普28日與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會晤時，雙方談到近期發生的加薩饑荒危機，他表示，美國將與歐洲盟友合作在加薩建立糧食中心，「我們會設立糧食中心，並與一些非常出色的人士合作」、「我們有很多錢，並會花一些錢購買糧食，其他國家也將加入我們的行動。」

川普也不認同納坦雅胡的「加薩沒有饑荒」的說法，他表示，他從國際媒體拍下的畫面看到了加薩的慘況，「我親眼目睹了這一切，那些畫面是不會造假的，所以我們會更加積極地參與」、「那是真正的飢荒，那些孩子看起來很餓，也有有孩子真的餓死」、「我想讓人們吃飽飯，現在，對我來說，這是首要任務。」

至於新設立的糧食中心會由誰負責，川普表示，美國跟其他國家會提供資金和食物，同時確保不會有人阻礙難民取得食物，糧食中心也不會設立界線或圍欄，而以色列必須負責管理。

川普將國際援助進度緩慢的原因歸咎於哈瑪斯的搶奪，但他也承認「以色列的封鎖」也是許多援助無法進入加薩的原因之一。他也透露，他已跟納坦雅胡有過交談，「我告訴他，你或許應該換個做法」。

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