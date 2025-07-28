川普：哈瑪斯拒放人質　以色列得決定下一步「我知道我會怎麼做」

▲川普訪問蘇格蘭，在會面歐盟主席馮德萊恩時，針對哈瑪斯、以色列發表談話。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普27日表示，以色列必須自行決定下一步是否持續對加薩走廊採取軍事行動。他指出，目前不清楚與哈瑪斯（Hamas）關於停火與釋放人質的談判破裂後，局勢將如何演變。

路透社報導，川普強調，確保哈瑪斯釋放在加薩扣押的人質是當前最關鍵的議題之一，但同時透露哈瑪斯在這件事上「態度突然變得強硬」。他並未詳述細節，但強調這使得情勢變得更加複雜。他也承諾美方將加碼對加薩地區提供人道援助。

川普是在蘇格蘭登拜里（Turnberry）高爾夫度假村接待歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）時，對媒體發表上述談話。他在會前公開表示，「哈瑪斯不願歸還那些人（指人質），所以以色列現在必須做出決定。」不過，他也補充說，「如果是我，我知道我會怎麼做，但我認為現在不是公開談論的時機。」

此外，川普並未提供具體證據，但聲稱哈瑪斯成員曾偷竊送往加薩的人道糧食，並加以轉售圖利。這項指控目前尚未獲得獨立消息來源證實。

川普表示，美國將對加薩提供更多人道援助，同時也會與范德賴恩進一步磋商，鼓勵其他國家一同參與援助行動。他強調，「我們希望各國都能在這項艱困的工作上貢獻心力。」