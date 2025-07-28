波蘭總理示警！中俄加速備戰　2027年前恐爆全球性衝突

▲俄羅斯5月9日閱兵。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）25日與北約（NATO）高層會談後公開示警，指出俄羅斯（Russia）與中國（China）最快可能在2027年就為全球性衝突做好準備，波蘭及整個歐洲必須為未來兩年可能出現的「各種事態發展」提前備戰。

根據《基輔郵報》報導，圖斯克是在與北約歐洲盟軍最高統帥、美國空軍上將格林克維奇（Alexus Grynkewich）於華沙會談後不久發表這段談話。圖斯克指出，格林克維奇證實，美方專家的預測顯示，莫斯科最早可能在2027年就具備與歐洲對抗的軍事實力。

圖斯克表示，「他（格林克維奇）證實了美國專家的預測，俄羅斯最快在2027年就能準備好和歐洲對抗，也就是說，準備好和我們對抗。」

▲波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）。（圖／達志影像／美聯社）



圖斯克強調，波蘭和歐洲、尤其是波蘭，必須立即展開準備。面對接下來兩年不確定的局勢，政府除了大幅增加國防預算，也加強民防與全民訓練，並推廣戰時生存指南，盼在緊急狀況下保護人民。

圖斯克強調，「沒有必要彼此嚇來嚇去，但我們真的要保持警覺、專注備戰。」格林克維奇也一再提醒，2027年恐將成為歐洲安全的關鍵年，屆時俄中可能同時帶來軍事威脅，歐洲必須提前做好萬全準備。

這番談話呼應他日前與北約盟軍討論的內容。波蘭國家安全局長盧科夫斯基（Dariusz Lukowski）今年3月曾透露，波蘭軍隊至少能在北約增援抵達前撐住兩週，顯示波蘭對國防準備的重視。

除了傳統戰爭的風險，波蘭與鄰近國家也正面臨俄羅斯「混合戰」（hybrid warfare）威脅，包括網路攻擊、破壞行動和假訊息（disinformation）操作。

最明顯的例子是東部邊境危機，歐盟指控俄羅斯和其盟友白俄羅斯（Belarus）故意引導非洲、亞洲的移民湧向波蘭和波羅的海國家，試圖製造混亂。