河北暴雨灤平縣山體滑坡致4死8失聯　陸啟動國家四級救災應急響應

▲河北連日強降雨，多地出現災情。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸北方地區連日遭遇強降雨出現災情，河北承德市灤平縣暴雨引發山體滑坡釀災，南台子西溝村已有4人確認罹難、8人失聯，當地正全力搜救中。大陸官方今（28）日宣佈啟動國家四級救災應急響應，除派工作組趕赴現場，也緊急投入中央預算5000萬元（人民幣，下同），用於修復橋梁、堤防、學校等災後基礎建設，盼早日恢復災區正常生活。

《央視》報導，7月28日，國家防災減災救災委員會針對河北省嚴重暴雨洪澇災害影響，啓動國家四級救災應急響應，派出工作組赴災區實地查看災情，指導和協助地方做好受災群眾基本生活保障等災害救助工作。

承德市灤平縣馬營子滿族鄉南台子西溝村在強降雨下發生嚴重災情，因連日強降雨引發山體滑坡，當地省、市、縣已投入人力展開搶救，初步統計至少造成4人死亡，仍有8人失聯，傷亡人數可能還會增加。

根據大陸國家發改委消息指，河北多地自7月25日起出現強降雨，承德、保定、張家口等地均災情嚴重。為因應洪澇影響，除已啟動應急響應外，國家發改委亦緊急下撥5000萬元中央預算，重點協助受損基礎設施重建，包括道路橋梁、水利堤防、學校與醫院等，力求災後盡快恢復當地生產生活秩序。