台南後壁淹水「水深快到腰」馬路變小河　慘況曝！在地人狂罵

▲台南菁寮淹水。（圖／翻攝自王宣貿臉書）



記者施怡妏／綜合報導

受到低壓帶、西南風影響，氣象署今（28）日針對嘉義、台南部分地區發布大雷雨警報，由於雨勢相當猛烈，雲林、嘉義、台南多處地區紛紛傳出災情，台南市議員王宣貿貼出台南菁寮災情，馬路成了一片汪洋，水已經快淹到腰的位置。其他台南人也哀號，「下了一整夜，到現在還在下，家裡都已淹水了。」

台南市議員王宣貿在臉書發文，貼出台南菁寮的淹水災情，一名穿著藍色雨衣、帶著安全帽的民眾走在馬路上，水深到大腿的位置，「目前菁寮這邊，水已經快到腰了，大家儘量避免行經後壁長短樹、菁寮。」

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影片曝光，網友紛紛表示，「都拉上封鎖線了！全村進不去水淹及腰」、「剛剛聽在新營區送物流的朋友說，目前新營區內部份道路也慢慢變成河道了」、「真的好慘，房漏又淹水」、「白河人以後得家家備汽艇了」、「後壁逢雨就淹，這麼多年來一樣沒改善」、「颱風受災戶的屋頂都還沒有修復」、「辛苦台南人了，上次的風災還沒完全修復，現在又下大雨，天祐南台灣」。

台南市府今上午10時9分宣布，受到豪大雨影響，後壁地區已出現多處積淹水情形，根據「天然災害停止上班上課作業辦法」第4條第3款規定，宣布後壁區今日停止上班、停止上課。

但由於台南市直到上午10時許才宣布僅後壁區停班課，引發市民怒火，紛紛留言灌爆黃偉哲臉書，「明明昨天就預報會下暴雨，至少可以預防性處理，感覺市長好像喜歡被市民罵？」「我都想盡辦法繞路上班，你現在才宣布，市長，你可以再狀況外一點」、「你是剛睡醒嗎？已經淹多久了現在才在講」、「白河也淹得很誇張，還沒公布嗎？」「現在才宣布停班課，是回得去逆」、「現在溪北都在淹水，只放後壁停班課？」「偉哲早安，快去認真做事啦，任期所剩不多，別再犯蠢了」、「動作也太慢，會不會太被動了？」