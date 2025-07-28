嘉縣8點才宣布停班課惹民怨！翁章梁盼鄉親體諒　封閉管制路段曝

▲嘉義縣長翁章梁說明停班課原因。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

受低壓帶與西南風影響，中南部地區遭大雷雨轟炸，多處傳出淹水災情，嘉義縣在今(28日)上午近8時緊急宣布停班停課，但不少縣民早已出門，引來不滿聲浪。翁章梁縣長說明緊急停班課原因，希望鄉親體諒。

翁章梁縣長表示，嘉義縣從半夜開始雨勢就很大，縣府團隊一直在掌握狀況，早上馬上連絡雨勢較大的鄉鎭市長了解情況及應變，發現很多鄉鎮市的村庒及道路積淹水非常嚴重，而雷雨胞仍在嘉義上空盤旋，因此決定全縣停班停課。他知道公佈停班課時，許多民眾已經出門上班上課，造成許多鄉親的不方便，也請大家體諒。

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另外，稍早嘉義縣府公告因多處積水影響，部分路段實施封閉管制，位置統整如下：

1、朴子市-168縣道及小槺榔五路路口

2、朴子市-台82線13.1公里旁便道車道

3、朴子市-嘉45-1焚化爐往朴子方向

4、朴子市-157縣道與嘉47-1路口（德興里新吉庄）

5、朴子市-168縣道中油二站至對馬火鍋前

6、朴子市-161縣道順安橋

7、太保市-嘉44與嘉45道路口（大同技術學院旁）

8、民雄鄉-後火車站旁道路

9、水上鄉-粗溪村巷口二號橋