醫師一邊開刀「一邊玩賓果」　美患者手術台上缺氧亡

▲美國發生醫師開刀時「玩賓果」造成的致命醫療疏忽。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國科羅拉多州56歲男子萊特（Bart Writer）接受白內障手術時，在手術台上不幸猝死，原因竟是醫師在開刀期間大玩「音樂賓果」（music bingo），未及時察覺患者缺氧，才會釀成悲劇。

《每日郵報》報導，這起事件發生在2023年2月，主刀醫師強森（Dr. Carl Stark Johnson）與麻醉科醫師厄本（Dr. Michael Urban）在手術期間玩「音樂賓果」，也就是隨機播放1970至1980年代歌曲，試圖把藝人或樂團名稱的第一個字母湊成「BINGO」一字。由於2人太專心玩遊戲，因此患者心跳停止時，沒人即時發現異狀。

監控設備顯示，手術開始11分鐘後，萊特就出現異常的生命跡象，最終心臟驟停，儘管稍後緊急送往鄰近醫院搶救，依然回天乏術。駭人的是，其他護理人員證詞透露，手術室經常「調低或關閉監控設備警報聲」，加上患者身體被覆蓋，因此沒人注意到其膚色已經泛青。

萊特遺孀起初以為這只是一場意外，直到其他醫師透露「音樂賓果是很大的分心因素」，她才驚覺事情不單純，委託律師提告，2名涉案醫師也承認在開刀期間玩賓果。遺孀表示，「如果警報沒被關掉，也許他還能活著。」

目前強森已與家屬達成和解，金額未公開。他透過律師發布聲明宣稱，手術期間自己必須透過顯微鏡專注操作，全仰賴麻醉醫師監測患者狀況，而且不知道對方擅自關閉警報。厄本則反駁上述說法，堅稱專業判斷無誤。