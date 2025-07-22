印度壯漢健身房暴斃　喝黑咖啡惹禍？醫師揭真正關鍵

▲夏爾馬才開始運動短短2分鐘就突然倒地，送醫後宣告不治。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

印度哈里亞納邦法里達巴德（Faridabad）一名體重高達175公斤的男子月初和朋友相約到健身房進行重訓，沒想到才開始運動短短2分鐘就突然倒地，送醫後宣告不治。由於他在健身前曾喝下一杯黑咖啡，不少人懷疑兩者有關連。對此，當地心臟權威醫生也出面解釋。

綜合多家印度媒體報導，現年35歲的夏爾馬（Pankaj Sharma），7月1日上午10點與朋友羅希特（Rohit）相約到健身房進行重訓。他當天進行鋼索力量訓練、肩膀鍛鍊後，正準備進行肱三頭肌伸展時，突然失去意識倒地。現場民眾聽到異響後急忙上前查看，還有人拿水潑他試圖喚醒，但救護人員趕到時，他已明顯失去生命跡象，警方初步研判死因為心臟驟停。

Faridabad: one More with heart attack while doing exercise in gym.#HeartAttack pic.twitter.com/UR72CmcCTh — Vinod Katwal (@Katwal_Vinod) July 3, 2025

對於外界質疑夏爾馬訓練前飲用的「黑咖啡」可能是誘因，印度心臟專家錢德拉（Dr. Nishith Chandra）指出，黑咖啡本身對大多數人來說並無害處，夏爾馬的死亡並非直接因咖啡引發，而是來自他自身的高風險狀況。錢德拉強調，夏爾馬嚴重肥胖，體重175公斤，極可能合併高膽固醇、血糖異常、家族病史及心肌肥厚等潛在疾病。

醫師進一步說明，若本身就患有心臟疾病，又在空腹狀態下攝取大量咖啡因，隨即進行高強度運動，確實可能引發心律不整甚至猝死。此外，劇烈訓練會讓血壓瞬間飆升，對心臟和血管造成巨大壓力，可能導致血管內斑塊脫落，進而引發心肌梗塞。

目前警方尚未證實夏爾馬是否有心臟病史，不過事件已在當地掀起討論，也讓許多民眾再次正視肥胖與心血管疾病之間的潛在風險。醫師提醒，若本身有慢性病或心臟問題，運動前務必諮詢醫師、避免空腹攝取過量咖啡因，並且循序漸進，才能安全健身。