印度壯漢健身房暴斃　喝黑咖啡惹禍？醫師揭真正關鍵

▲夏爾馬才開始運動短短2分鐘就突然倒地,送醫後宣告不治。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

印度哈里亞納邦法里達巴德(Faridabad)一名體重高達175公斤的男子月初和朋友相約到健身房進行重訓,沒想到才開始運動短短2分鐘就突然倒地,送醫後宣告不治。由於他在健身前曾喝下一杯黑咖啡,不少人懷疑兩者有關連。對此,當地心臟權威醫生也出面解釋。

綜合多家印度媒體報導,現年35歲的夏爾馬(Pankaj Sharma),7月1日上午10點與朋友羅希特(Rohit)相約到健身房進行重訓。他當天進行鋼索力量訓練、肩膀鍛鍊後,正準備進行肱三頭肌伸展時,突然失去意識倒地。現場民眾聽到異響後急忙上前查看,還有人拿水潑他試圖喚醒,但救護人員趕到時,他已明顯失去生命跡象,警方初步研判死因為心臟驟停。

Faridabad: one More with heart attack while doing exercise in gym.#HeartAttack pic.twitter.com/UR72CmcCTh