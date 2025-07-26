土耳其航空乘客空中猝死！　遺體竟「神秘失蹤」至今下落成謎

▲土耳其航空乘客空中猝死，遺體竟失蹤。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者董美琪／綜合報導

一名搭乘土耳其航空編號TK79班機、由伊斯坦堡飛往美國舊金山的乘客，在飛行途中不幸猝死，令人震驚的是，事發至今，這具遺體的下落竟無人能說清楚。

根據《紐約郵報》引述航空專業網站《Aviation A2Z》內容，事件發生於7月13日，該名乘客在飛機途中突發嚴重醫療緊急狀況，機組員原本準備將航班改降冰島凱夫拉維克機場，但最終考量在美國境內處理程序較完善，因此決定繼續飛行，並改降美國芝加哥奧黑爾國際機場（ORD）。

飛機順利降落後，遺體隨即被移出機艙，照理應由庫克郡法醫辦公室接手。不過，發言人娜塔莉亞·德雷維安尼（Natalia Derevyanny）接受《SFGATE》訪問時卻表示，該辦公室根本沒有接收過任何與此航班相關的遺體，也沒有任何案件符合這次事件描述。

更令人不安的是，土耳其航空芝加哥站站長古爾森（Ertugrul Gulsen）證實航班確實改降奧黑爾，並表示遺體「後來被安排搭乘另一班機運往舊金山」，但未進一步說明細節。目前該名乘客的遺體仍不知去向。

美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，大約每60萬次航班中會出現一次醫療緊急事件，平均每百萬名乘客就有16人會遭遇緊急情況，但其中致命比例相對較低，每千例中僅約3例為死亡。

根據《美國急診醫學期刊》2021年發表的研究，飛行中死亡案例大多與心臟驟停有關，通常與高空低氧、久坐不動等飛行壓力誘發的心血管問題有關。

就在今年3月，一名67歲的女子搭乘易捷航空（EasyJet）從西班牙飛往英國途中疑似心臟驟停，儘管機上乘客與護士聯手施予心肺復甦術（CPR），仍宣告不治。

截至目前，土耳其航空尚未針對此一失蹤遺體事件做出回應。

