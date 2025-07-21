名醫猝死！黃軒公開7指標：中2項趕快去體檢

記者劉邠如／綜合報導



名醫高國晉昨被發現昏厥在辦公室門口，搶救不治，享年59歲，消息震撼醫界外，也引發不少對於醫護過勞的討論。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，以此能看出，即使是專業醫師，也無法免於疾病風險。但猝死並不是毫無徵兆，關鍵在於「你有沒有照顧好自己的健康」，一般人也應該隨時檢視，自己是否也是猝死高風險族群。

黃軒指出，醫師本身就處在高壓工作環境中，值班、睡眠不足，加上過勞文化，都是猝死的危險因子。他直言，在醫界這些需要輪班、值夜班的工作者，猝死風險比一般人高出許多，根據研究，醫護人員的致死率是一般人的1.5到2倍，尤其是長期值夜班的男性。

▲名醫猝死新聞震撼醫界，而醫師黃軒也提醒身體七個警訊，如果有中其中2個，就代表健康拉警報，需要去做體檢了。（圖／AI示意圖）

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從臨床觀察來看，猝死最常見的原因是心臟性猝死，多半與心肌梗塞、心律不整有關，另外也會見到主動脈剝離或腦出血。黃軒表示，猝死有八成與心血管疾病相關，常見誘因包括激烈運動、情緒激動、過度勞累、睡眠不足、酗酒、暴飲暴食、脫水，或是某些藥物造成的心律不整。

他提醒，若出現胸痛、胸悶、心悸、呼吸困難、頭暈、眼前發黑、暈厥、下肢水腫、極度疲倦等症狀，而且反覆出現，或是持續三分鐘以上並伴隨冒冷汗、意識改變，就應立刻就醫。「不能再等，及早治療、安排檢查，才能提高存活率。」

高風險族群除了有三高、心臟病病史者，也包含長期熬夜、值班、壓力大、缺乏運動、肥胖、抽菸的人。他強調，「不要以為只有肥胖或慢性病才危險，只要你長期健康沒有照顧好，其實你就是高風險族群。」

談及過勞風險，黃軒指出，長期壓力會活化交感神經，造成血壓升高、血管收縮、血栓形成，進而提高心血管疾病與猝死的風險。若長時間睡不好，也會影響心血管與代謝系統，增加心律不整與中風的機率。

預防方面，他建議定期做基本心血管檢查，包括心電圖、運動心電圖、心臟超音波、血脂、血糖、血壓等，「這些最基本，但大家往往忽略，導致錯過黃金時機。」

在自我評估上，黃軒表示，可觀察自己是否走樓梯、平地就喘，有無心悸、眩暈，是否有心臟病家族史、缺乏運動、抽菸等。「只要異常項目超過兩項以上，就建議趕快去做健檢，因為你就是高風險人員。」

黃軒強調，一旦有人在旁邊突然倒下，關鍵不在「叫旁人」或打電話求助119，而是「你有沒有能力馬上救人」。他呼籲民眾應為了珍重的家人，人人都應該學會心肺復甦術（CPR）與使用自動體外去顫器（AED），因為這是猝死唯一能提高存活率的方法。

「如果能在第一時間CPR加AED，存活率可提高超過50%。」反之，一旦心臟停止超過5到10分鐘，即使使用葉克膜（ECMO），存活率也可能低於10%。因此，越早急救、越早啟用AED與CPR，存活機率才會越高。

最後黃軒總結，「猝死並非無法預防，關鍵是你有沒有危險因子，你知不知道自己有沒有睡不好、長期壓力、焦慮、生活失衡？這些都不是別人幫你注意，而是你要自己照顧好自己！」