台男在大馬暴斃！裸躺馬路「狂吞泥土」　生前被友逼吸毒

▲一名華裔男子在馬來西亞街頭發狂暴斃，當地警方證實死者是22歲台籍男性。（圖／翻攝中國報）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞街頭一名華裔男子突然發狂，幾乎全裸橫躺馬路，甚至趴在地上吞食泥土，最後不幸暴斃。當地警方調查後證實，死者是來自台灣的22歲男子彭元亭，體內驗出冰毒與大麻等3種毒品反應。

根據現場畫面及目擊者說法，彭男只穿內褲與一隻襪子，打碎路邊停放車輛的後視鏡及車窗，不慎割傷後，跑到馬路中央躺下。眼見2名騎士上前關心，他又起身踉蹌走向路肩，摔倒後直接趴地，並且抓取泥土吞食，雙腿不斷顫抖。

除了剛剛上前關心的2名騎士，其他熱心路人也紛紛湧上來安撫彭男，也有人擔心他會傷害自己，遂拿出繩索綁住其四肢，並且報案處理。

6日上午11時左右，此案發生在雪蘭莪州（Selangor）蒲種（Puchong）武吉古仔花園（Taman Bukit Kuchai）。當地警方證實彭男身分與猝逝消息，並引述檢驗報告指出，他對至少3種毒品呈陽性反應，包括冰毒與大麻，不過本案目前仍列為猝死案調查。

馬來西亞《中國報》則調查發現，死者剛從台灣退伍不久就獨自赴馬，與一名台籍友人同住，但該友人疑似涉嫌扣押死者護照，並且強迫吸毒。消息指出，家屬多次要求友人還護照、放人，卻遭到拒絕。

據悉，死者家屬已赴馬認屍，23日在殯儀館舉行火化儀式，隔日將骨灰運返台灣安葬。