大罷免遇重大挫敗　黃捷PO文「堅定往前走，一定能看見光」

▲針對大罷免挫敗，黃捷在臉書上貼文。（圖／翻攝自黃捷臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

726全台大罷免落幕，以大失敗告終，高雄市立委黃捷27日透過臉書貼文表示，「若說需要咎責，那是我們做得還不夠，才讓公民必須冒著風雨、背著信念走上街頭」，她也喊話，「台灣正面對的是國內外更大的挑戰，路只會越來越艱難。道阻且長，但堅定往前走，一定能看光。」

黃捷的臉書貼文如下：

沉澱了一天，有些話想說。

這不是我們期待的結果，但公民已經做的比誰都多、走的比誰都遠，撐出比以往還要寬廣的空間。

若說需要咎責，那是我們做得還不夠，才讓公民必須冒著風雨、背著信念走上街頭。

作為民進黨的一份子，我們會從失敗中學習，用行動回應民意，但這些檢討都無涉公民。因為公民的參與，本身就是最大的意義。

這段時間我跑遍全台，看見許多為台灣奮鬥的臉孔。每位志工毫無保留的付出，特別是「志工三號」 曹興誠董事長，真的很感謝。

你們做得夠多了。請優先照顧身心、回歸生活，接下來的責任，是我們的事。

擦乾眼淚、互相感謝，我們還在彼此身邊。

如果公民朋友願意，也請讓我有機會陪你們聊聊，互相安慰、傾聽建議。

集體療傷需要時間，不論是身體的疲憊、還是心裡的創傷，我都想陪著大家修復，強健身心之後，繼續並肩前行。

另外，這次罷免雖未過關，但仍有七席跨過25%的門檻，也反映不少民怨和焦慮，這些聲音不能被忽視。國會需要更多的理性溝通與對話，才能為人民和國家創造福祉。

台灣正面對的是國內外更大的挑戰，路只會越來越艱難。

道阻且長，但堅定往前走，一定能看見光。