大罷免大挫敗「戰犯還在卸責」！楊蕙如：沒救的人快拔掉

▲726大罷免國民黨大獲全勝。（圖／記者湯興漢攝）



記者柯振中／綜合報導

726大罷免已經落幕，24：0的驚人結果，受到大量討論。對此，卡神楊蕙如表示，這次的大挫敗有2018大崩盤的既視感，挑起這次對立的戰犯，卻持續在推卸責任、毫無反省，希望總統賴清德趕快下定決心，將「沒救的人」棄用、拔掉，才能救回風雨飄搖的民心。

楊蕙如在臉書上分析，這次大罷免的大挫敗，一樣是有特定人士為了自身的政治、選舉利益，帶單純善良的台派支持者去撞牆，「一樣因為不體貼民心的政策，沒有良好的論述基礎，只有義和團式催眠自己人的同溫層，導致多數民意的反撲重擊。」

楊蕙如指責，不應該再販售「芒果乾」，什麼都是中共的陰謀、只要意見不同就抹成「中共同路人」，已經讓人民感到厭倦。

此外，備戰意識也不該成為特定團體販售「防災包」的斂財手段，愛國心也不該被綁架成「不投某一陣營，就是效忠敵營」的二分法。楊蕙如認為，眼下更加重要的，是民生、經濟、產業政策，以及國際關係、救災及防堵詐騙。

楊蕙如提到，目前台南還有部分地區手機不通、沒有網路，但距離颱風襲台已過去20多天，「你們能不能開始關心一下？」

楊蕙如提到，誰有把心思放在人民身上，而非將預算、權力牢牢握在手中，才能真正得到人民的信任。不過依據她的看法，挑起這次對立災難的戰犯，目前仍在持續推卸責任、毫無反省，「沒救的人趕快棄用拔掉，賴總統要趕快下定決心，才能搶救回風雨飄搖的民心！」