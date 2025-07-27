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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／恐懼賴清德更勝肯定國民黨　罷免後藍委要聽進蔣萬安這番話

▲台北市長蔣萬安昨率台北市五名立委羅智強、徐巧芯、李彥秀、賴士葆、王鴻薇共同召開記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長蔣萬安昨率台北市五名立委羅智強、徐巧芯、李彥秀、賴士葆、王鴻薇共同召開記者會，向支持者鞠躬致意。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨24席立委與遭停職的新竹市長高虹安昨都擊出全壘打，大罷免淪「大成空」，但罷免本是仇恨動員，此次能有這成績，是人民對總統賴清德、民進黨執政的不信任票，並非完全是對國民黨的作為投下肯定票；國民黨向來被詬病贏了容易得意忘形，國會朝野僵局仍在、亂象確實存在，經歷這遭遇，吃了無敵星星的藍委選擇謙卑聆聽還是報復式「加倍奉還」，外界睜大眼睛在看。

首波大罷免「25：0」，在平均投票率比2024年總統及立委選舉低情況下，甚至有8人的不同意票數更勝去年當選票數，顯現藍白互相拉抬，尤其「小草」踴躍投不同意票狀況明顯。但要催出這樣的成績，關鍵絕非藍委做得有多好，而是從民眾黨前主席柯文哲被羈押禁見、檢調「辦藍不辦綠」、賴清德團結十講「打掉雜質」說、柯建銘稱要透過《刑法》100條對付在野立委、綠委郭昱晴「公審自拍民眾」等，激起人民對賴政府一黨獨大後社會產生疑慮與恐懼；加上關稅衝擊、救災不利、是否拿不到1萬元等，人民是用不同意票向賴清德、柯建銘、民進黨政府，以及近半年的社會對立說不。

反之，國民黨也更應正視罷免方的質疑，一個巴掌拍不響，不可否認「國會亂象」確實存在。2024年大選確定朝小野大，柯建銘沉浸以往國會最大黨的呼風喚雨榮光，又奚落民眾黨是「沒用的8席」，國民黨團則要一吐「8年落魄」怨氣，三方鷹派當道、朝野沒有互信，多項法案從提案、討論到協商，理性對話愈趨減少，最後在院會表決階段，藍白結盟往往就是多數輾壓。即便國民黨團是用「柯建銘的魔法對付柯建銘」，喊著「民進黨以前也這樣」，但其實在院會表決前才掀牌最終版本的次數已多於過去幾屆；此外，粗糙地提案與預算凍刪亂成一團也是事實。

首波大罷免雖落幕，但國會對立依舊加劇，人民始終對「健康國會」有期盼，若朝野持續火車對撞，並非國家之福，水可載舟亦可覆舟，要知民意如流水，政治上的鐘擺效應始終存在；台北市長蔣萬安昨表示，所有守住的委員必須謙卑傾聽，真心理解不同聲音，為打造更好的台灣努力，作為國會多數的藍委們，應聽進蔣萬安這番話，畢竟台灣社會不能再繼續撕裂對立了。

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