　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曹興誠勸「放下823罷免」讓民進黨去努力　黃捷：接下來是我們的責任

▲▼黃捷 聯訪 批評陳玉珍幫中國洗產地提案 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲曹興誠勸放下823罷免「讓民進黨努力」，黃捷回應了。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

726大罷免以全數失敗收場，領銜人之一的聯電創辦人曹興誠27日突表態，勸志工們放下823罷免，「讓民進黨去努力吧」，引發討論。對此，民進黨立委黃捷表示，真的很感謝每位志工毫無保留的付出，特別是「志工三號」曹興誠董事長，「你們做得夠多了，接下來的責任，是我們的事」。

高雄市立委黃捷27日在臉書表示，大罷免公民已經做的比誰都多、走的比誰都遠，撐出比以往還要寬廣的空間，若說需要咎責，那是他們做得還不夠，才讓公民必須冒著風雨、背著信念走上街頭，「作為民進黨的一份子，我們會從失敗中學習，但這些檢討都無涉公民，因為公民的參與，本身就是最大的意義」。

▲▼罷團於立法院外濟南路舉辦【為民主守夜 公民集氣晚會】，大罷免三號志工曹興誠宣講。（圖／記者李毓康攝）

▲大罷免三號志工曹興誠。（資料照／記者李毓康攝）

黃捷指出，她這段時間跑遍全台，看見許多為台灣奮鬥的臉孔。每位志工毫無保留的付出，特別是「志工三號」曹興誠董事長，真的很感謝，「你們做得夠多了。請優先照顧身心、回歸生活，接下來的責任，是我們的事」。

黃捷說，如果公民朋友願意，請讓她有機會陪你們聊聊，互相安慰、傾聽建議，集體療傷需要時間，不論是身體的疲憊、還是心裡的創傷，她都想陪著大家修復，強健身心之後，繼續並肩前行。

黃捷最後說，這次罷免雖未過關，但仍有七席跨過25%門檻，也反映不少民怨和焦慮，這些聲音不能被忽視。國會需要更多的理性溝通與對話，才能為人民和國家創造福祉，「台灣正面對的是國內外更大的挑戰，路只會越來越艱難。
道阻且長，但堅定往前走，一定能看見光」。

曹興誠27日在臉書表態，「823大罷免我勸大家放下，讓民進黨去努力吧，那是藍綠對決的仗，我們打不起，那也是民進黨翻轉國會最後的機會，責任重大，我們也承擔不起」、「我們團結起來，以後有許多保家衛國的事可以做，此刻不必為民進黨耗盡我們所有的能量，台灣是福地，老天會保佑我們，大家不用害怕擔心，祝大家盡快找回平靜快樂」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8985 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「竹節草」復活！日本氣象廳認定：再次增強為颱風
U12中華小將不敵日本首敗落淚　教頭鼓勵：還有兩場全力以赴
謝淑薇：自由不是拿來傷人的武器　一發文燒爆留言
快訊／低壓帶雨彈夜襲！9縣市「豪大雨特報」最新警戒區域曝
少林寺住持釋永信有「私生孫」　被檢舉：雙身分玩女人
快訊／泰國外交部宣布：泰柬明天將在馬來西亞舉行會晤
曹興誠勸「放下823罷免」讓民進黨去努力　黃捷：接下來是我們

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

分析／恐懼賴清德更勝肯定國民黨　罷免後藍委要聽進蔣萬安這番話

曹興誠勸「放下823罷免」讓民進黨去努力　黃捷：接下來是我們的責任

分析／要逐大位2026選戰得先扛責　盧秀燕表態爭黨魁時間剩不多

罷免失敗該檢討的是政治人物　沈伯洋承擔：我做得不好錯在我

大罷免遇重大挫敗　黃捷PO文「堅定往前走，一定能看見光」

國台辦批「大罷免」失敗不得人心　陸委會：缺乏民主無權說三道四

蕭美琴發聲：好多需要審視檢討　公民力量展現讓任何立場都更謙卑

國民黨擬30日提黨主席選舉辦法　朱立倫維持順利「交棒」基調

趙少康點名賴清德、柯建銘成罷免失敗戰犯　「823不可能成功」

曹興誠823罷免不玩了　趙少康酸始亂終棄：民進黨也該斷尾求生

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

【我全都要！】猿氣用這招環抱安芝儇、李雅英　火速遭逮捕

【8分鐘完成】盧秀燕冒雨「本命區投票」！　丈夫低調陪同

24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉

都是痕跡！8+9關4年勤練字　浪子變金筆：想寫得有溫度

「行李箱⮕行李香」 HOSHI台灣之旅很難忘

分析／恐懼賴清德更勝肯定國民黨　罷免後藍委要聽進蔣萬安這番話

曹興誠勸「放下823罷免」讓民進黨去努力　黃捷：接下來是我們的責任

分析／要逐大位2026選戰得先扛責　盧秀燕表態爭黨魁時間剩不多

罷免失敗該檢討的是政治人物　沈伯洋承擔：我做得不好錯在我

大罷免遇重大挫敗　黃捷PO文「堅定往前走，一定能看見光」

國台辦批「大罷免」失敗不得人心　陸委會：缺乏民主無權說三道四

蕭美琴發聲：好多需要審視檢討　公民力量展現讓任何立場都更謙卑

國民黨擬30日提黨主席選舉辦法　朱立倫維持順利「交棒」基調

趙少康點名賴清德、柯建銘成罷免失敗戰犯　「823不可能成功」

曹興誠823罷免不玩了　趙少康酸始亂終棄：民進黨也該斷尾求生

快訊／T1官宣「Faker續約至2029年」！粉絲讚：最長的河，最高的山

快訊／「竹節草」復活！日本氣象廳認定：再次增強為颱風

傳奇AV女神Rio硬起來發聲！「捍衛女優尊嚴」放話：敢瞧不起絕不原諒

分析／恐懼賴清德更勝肯定國民黨　罷免後藍委要聽進蔣萬安這番話

頭髮沒了還是帥！「臉蛋天才」車銀優入伍理平頭　精緻五官引暴動

U12中華小將不敵日本首敗落淚　教頭鼓勵：還有兩場全力以赴

快訊／低壓帶雨彈夜襲！9縣市「豪大雨特報」最新警戒區域曝

大鳥隧道漏水火車停駛！台鐵協調公路接駁：2002恢復通車

台灣成「富豪製造機」全球榜首！瑞銀估百萬美元富翁5年暴增47%

直擊／粉絲要求「罵我！」　《苦盡》李濬榮嚇壞：我爸媽有來啦

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

政治熱門新聞

賴清德談大罷免結果　遭網友灌爆

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

726罷免慘敗！劉寶傑預言成真網朝聖

曹興誠表態放下823罷免：讓民進黨去努力

823還有大罷免　游盈隆：現在就可確定「7：0」

高虹安獲逾12萬不同意罷免票　他發現1有趣現象

大罷免白忙一場！南鯤鯓國運籤早預言

大罷免大失敗　陳其邁發聲了

大罷免24+1：0完封！　資深媒體人：腥風血雨才正要開始

他挺過罷免「顛倒勇」　從不被看好變國民黨中生代明星

楊蕙如怒轟柯建銘：大戰犯大滾蛋

大罷免大敗！林右昌認普發現金影響大

曹興誠喊823讓民進黨努力　綠黨團願扛更大責任

大罷免沒一席成功！徐重仁盼別再分裂

更多熱門

相關新聞

分析／盧秀燕2028要逐大位　先表態爭黨主席

分析／盧秀燕2028要逐大位　先表態爭黨主席

首波大罷免24席藍委全數挺過，但國民黨主席改選卻彷彿燙手山芋，為2026地方選舉與2028大選做準備，黨內勸進台中市長盧秀燕參選聲浪增強，現任黨主席朱立倫也將兌現承諾宣布交棒；盧秀燕本人意向究竟如何始終諱莫如深，親近幕僚不斷對外釋放「考慮中」的訊息，明明擁有黨內多數人的期待，幾乎已是「宣布即當選」，仍躊躇不定將黨魁戰視做「申論題」，擔心無法兼顧市政、萬一地方選舉失利影響2028更上一層樓，卻忽略進廚房就別怕熱的硬道理。

大罷免遇重大挫敗　黃捷：堅定往前走，一定能看見光

大罷免遇重大挫敗　黃捷：堅定往前走，一定能看見光

國台辦批「大罷免」不得人心　陸委會：無權說三道四

國台辦批「大罷免」不得人心　陸委會：無權說三道四

蕭美琴發聲：好多需要審視檢討　公民力量展現讓任何立場都更謙卑

蕭美琴發聲：好多需要審視檢討　公民力量展現讓任何立場都更謙卑

趙少康點名賴清德、柯建銘成罷免失敗戰犯

趙少康點名賴清德、柯建銘成罷免失敗戰犯

關鍵字：

726大罷免大罷免2025大罷免823罷免

讀者迴響

熱門新聞

大罷免大失敗　外媒反應一次看

白沙屯媽預言大罷免結局？重看籤詩全驚呆

賴清德談大罷免結果　遭網友灌爆

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

溜滑梯變砲房　國中妹啪啪台中哥12次懷孕！

小三熱水燙死媽…20年後電鍋砸死爸！台劇改編社會案件

具俊曄烈陽下守候大S

選前放話罷免失敗就關門！花蓮咖啡店真的結束營業了

注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

他見罷免失敗1狀況「823恐逆轉7：0」　PTT炸鍋

726罷免慘敗！劉寶傑預言成真網朝聖

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

曹興誠表態放下823罷免：讓民進黨去努力

更多

最夯影音

更多

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面