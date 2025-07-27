曹興誠勸「放下823罷免」讓民進黨去努力　黃捷：接下來是我們的責任

▲曹興誠勸放下823罷免「讓民進黨努力」，黃捷回應了。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

726大罷免以全數失敗收場，領銜人之一的聯電創辦人曹興誠27日突表態，勸志工們放下823罷免，「讓民進黨去努力吧」，引發討論。對此，民進黨立委黃捷表示，真的很感謝每位志工毫無保留的付出，特別是「志工三號」曹興誠董事長，「你們做得夠多了，接下來的責任，是我們的事」。

高雄市立委黃捷27日在臉書表示，大罷免公民已經做的比誰都多、走的比誰都遠，撐出比以往還要寬廣的空間，若說需要咎責，那是他們做得還不夠，才讓公民必須冒著風雨、背著信念走上街頭，「作為民進黨的一份子，我們會從失敗中學習，但這些檢討都無涉公民，因為公民的參與，本身就是最大的意義」。

▲大罷免三號志工曹興誠。（資料照／記者李毓康攝）

黃捷指出，她這段時間跑遍全台，看見許多為台灣奮鬥的臉孔。每位志工毫無保留的付出，特別是「志工三號」曹興誠董事長，真的很感謝，「你們做得夠多了。請優先照顧身心、回歸生活，接下來的責任，是我們的事」。

黃捷說，如果公民朋友願意，請讓她有機會陪你們聊聊，互相安慰、傾聽建議，集體療傷需要時間，不論是身體的疲憊、還是心裡的創傷，她都想陪著大家修復，強健身心之後，繼續並肩前行。

黃捷最後說，這次罷免雖未過關，但仍有七席跨過25%門檻，也反映不少民怨和焦慮，這些聲音不能被忽視。國會需要更多的理性溝通與對話，才能為人民和國家創造福祉，「台灣正面對的是國內外更大的挑戰，路只會越來越艱難。

道阻且長，但堅定往前走，一定能看見光」。

曹興誠27日在臉書表態，「823大罷免我勸大家放下，讓民進黨去努力吧，那是藍綠對決的仗，我們打不起，那也是民進黨翻轉國會最後的機會，責任重大，我們也承擔不起」、「我們團結起來，以後有許多保家衛國的事可以做，此刻不必為民進黨耗盡我們所有的能量，台灣是福地，老天會保佑我們，大家不用害怕擔心，祝大家盡快找回平靜快樂」。