罷免翻車現場「深綠公婆崩潰」　她憋住不能笑！一票人：好痛苦

▲罷免失敗，她直擊深綠公婆露出崩潰神情。（示意圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人坦言，不敢先表態反罷免，就是怕深綠親友們出征。而一名人妻暗爽直呼，深綠公婆見到罷免失敗後超崩潰，但她因為待在屋內，不敢有太多的心情起伏，只能忍到回家爆買炸物慶祝，「我太淡定了，真佩服我自己！」文章引來3萬人爆共鳴，「憋得好痛苦！」

一名女網友在Threads表示，昨日看到罷免失敗的結果後，當下她內心十分開心，但礙於處在公婆家，加上兩老又是資深青鳥，原PO只能故作鎮定，「不能表現太明顯，我太淡定了，真佩服我自己！」

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文章曝光後，一票網友直呼憋到快內傷，「我這邊不只公婆，身旁的朋友都深綠，只能一直憋著了」、「我公婆也是深綠，我還跟老公擊掌，是不是不要命了哈哈」、「我老公資深大青鳥，臉更臭，然後我整晚都哼著歌」、「我婆婆也是鐵桿綠，她出門散心去了」、「跟我的狀況一樣，但我還是堅定投下不同意，因為我要看家人們都崩潰」、「真的，和家人理念不同，在他們面前都不能表現出來，憋得好痛苦」、「我婆婆是綠到出汁，公公是藍到出汁，我完全不需要假裝，開心表達喜悅」、「看他們崩潰又不能笑，其實蠻殘忍的...我們會內傷」。

事後，原PO還補充後續，回家路上特地去買炸物慶祝一番，「心情實在有點好，回家後買鹹酥雞配啤酒默默開心！」

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