他一句直白翻譯「賴清德罷免談話」　網愣：甩得真徹底

▲賴清德「談大罷免結果」，引發網友不滿。（示意圖／記者徐文彬攝）



網搜小組／劉維榛報導

台灣首波大罷免「25:0潰敗」，總統賴清德回應，這次的結果不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗，但人民能合法表達自己意見，這正是民主台灣最珍貴的地方，更喊話大家更該攜手努力，團結向前。對此，資深媒體人黃揚明（剝雞）1句話幫翻譯，「大罷免與我無關，謝謝大家。」

總統賴清德昨日在臉書表示，這次投票的結果不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗，罷免與反罷免，都是人民在憲政制度下所擁有的正當權利，儘管社會上存在不同立場，台灣人民依然能透過合憲合法的方式表達意見、做出決定，這正是民主台灣最珍貴的地方。

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同時，賴清德也喊話，選舉和罷免都會有結果，但台灣的民主，只會因為一次次的公民參與，而更加堅韌，「今天過後，我們還有許多挑戰，但我們要向全世界證明，台灣是一個有能力用憲政制度化解內部紛爭的國家，更是一個能夠在競爭過後，以民主精神團結彼此的國家」。

對此，黃揚明也在臉書回應，聽君一席話，如聽一席話，並把賴總統整串長文意思，一秒替大家簡單翻譯，簡單來說就是：「大罷免與我無關，謝謝大家。」

文末，黃揚明還說，就看賴總統還會不會繼續講「團結十講」的後面未完成的六講。

底下網友熱議，「選贏我最大；選輸說幹話」、「翻譯得真好」、「切割阿」、「甩得真徹底」、「毫不意外的說詞」、「因為還有下一場」、「大罷免，大甩鍋」、「16億，就這樣花掉了」。