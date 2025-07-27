白沙屯媽預言大罷免結局？「重看籤詩」全驚呆：早就暗示了

▲白沙屯媽祖。（圖／翻攝自臉書／白沙屯拱天宮）

記者鄺郁庭／綜合報導

民進黨與公民團體推動全台大罷免，首波結果以失敗告終。就有網友想起苗栗白沙屯拱天宮媽祖抽的籤詩，直呼「這…舉頭三尺有神明，媽祖484早就暗示了什麼？」認為似乎神準預言了近日政治風波的結局，話題引發共鳴。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「白沙屯 籤詩：『自作自受最分明』」，提到今年白沙屯進香活動中，抽出66籤，「詭計陰謀日益精，神目如電雷霆驚，人有千算天一算，自作自受最分明。」原PO忍不住hashtag「#人有千算天一算 #自作自受最分明」，並直呼「尤其在『功名』那更是直白！！！#癡心妄想 #一事無成。」

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查詢該支籤，籤意淺釋指出，現在社會上，有許多不為人知，而暗中計劃，使出詭譎奸詐的計謀，能瞞得過世人，但騙不了神佛的慧眼，「凡人有千謀百算，運用無窮無盡的計謀，但總逃不過上天的一算。」說明處更直白點明，「如嫉妒、奸詐、昧心、欺心，心存這樣念頭的人，是天神地祇所都洞悉明瞭的，不要以為可以瞞天過海。」

貼文一出馬上掀起討論，「白沙屯媽祖真直白」、「神的是這隻籤剛出來，還不知道黨要做什麼」、「沒想到籤有這麼毒的欸」、「必須說這一年多來有關宗教方面的籤詩方面，真的讓人覺得有點玄」、「媽祖要被出征了」、「這麼直白的籤，連一般人看了都懂想表達什麼。」