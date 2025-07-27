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喊罷免案「沒有失敗！」　PTT創世神：我們還在保衛自由民主

▲▼投開票,大罷免。（圖／記者許權毅攝）

▲大罷免落幕。（圖／記者許權毅攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

726大罷免落幕，結果國民黨完勝，守住全部24席。不過「PTT創世神」杜奕瑾在臉書直呼，「不要被誤導了，沒有失敗」，認為這次罷免案是一次成功的公民實踐，也是台灣自由民主的表現。他強調，「這是告訴世界台灣是個民主社會，為了民主與自由我們需要更努力。」

杜奕瑾指出，這次罷免行動並非政黨主導，而是由公民發起，「如果是政黨主導，人數與議題戰場不會開這麼大，而是會更精準算票、集中火力在能勝選的區域。」這樣的背景下，25案走到第三階段但未通過，「不代表失敗」，而反觀另一方提案0案過二階、甚至還抓到作弊，「不就更失敗了？」

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他進一步解釋，不能僅憑少數結果下定論，「單看今天的結果是一個Sampling bias，因為走到第三階段的只有Team A，我們只看到Team A最後戰場的艱困選區，其他原本Team B想攻的罷免盤，安安靜靜的在觀戰，連投票機會都沒有。」

他舉例，若紐約中國城投票結果未通過罷免，難道能說整個紐約都親中？「不能只看中國城的投票結果，反而要讚嘆中國城竟然也成案。」

他強調，這次罷免是團體自發的行動，並非政黨介入，因此任何趁火打劫、陰謀論、誰該負責的言論都是多餘的。「沒有失敗的公民活動」，民主不會因為一次票數沒過就終止，這是一段持續進行的過程。

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