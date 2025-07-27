反罷免成功！館長開心出國了「宣布去大陸設總部」：中國世界第一

▲館長今天飛澳門。（圖／翻攝館長惡名昭彰）

網搜小組／劉維榛報導

看到726大罷免失敗，館長昨日一度做出割喉手勢，並嗆聲「民進黨die」，而他事後開直播坦言，今天可以安心飛往澳門談生意了，更自爆要把總部設在大陸，「把整個品牌在大陸弄得有聲有色！」館長也提到，之後同樣會在對岸開直播，「要把真相帶到大家眼前」，並高喊中國世界第一。

對於這是大罷免失敗，館長嚴厲要求，民進黨必須有人為這次選舉出來負責；民進黨掏空國家1年，必須有人要為人民負責。

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館長更砲轟執政黨浪費了10幾億，一個台灣有這麼多事情要去忙，結果原地踏步了1年，在街頭挑起對立，在網路發起抵制，「抵制我的健身房嘛」，因此他希望兩岸一定要有交流、不能有戰爭，「一定要看歷史講真相，我們就是鐵錚錚的中國人！」

事實上，館長近日總是把「要讓全台灣變中國人的革命」掛在嘴邊，這次直播中，他強調，兩岸絕對要合作，才能對人民有利、能賺錢，誰不想買車買房，「你們真心相信我，兩岸合作不但不用戰爭、基礎建設變得更好且人民會變更有錢。」

直播尾聲時，館長坦言，這次大罷免大失敗，他終於可以安心去談一筆生意了，今（27）就要去一趟澳門洽談公事，因此這幾天不會在直播台上，接著終於鬆口自爆想把總部設在大陸，「未來想好好拍片、做直播的公司，把整個品牌在大陸弄得有聲有色！」

館長也提到，員工小宇也會去深圳踩點了解一下，目前仍在規劃拍攝行程，之後也會做直播「依然精彩 」，話鋒一轉他又開砲，「城市是比較出來的、政策也是比較出來的，不是你用狗嘴講出來的，人民的幸福應該是掛在臉上，反正大家自己看，要把真相帶到大家眼前，這個最實在」。

最後，館長說澳門人均GDP世界第二，「沒錯，所以我要去那邊做世界第二...唉中國世界第一啦！」