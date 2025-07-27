趙少康喊話賴清德「停止823二次大罷免」　列罷免失敗10大原因

▲前中廣董事長趙少康。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

全台大罷免首波投票落幕，以大罷免大失敗告終。資深媒體人趙少康27日呼籲總統賴清德懸崖勒馬，停止823二次大罷免，他也列出10個大罷免失敗的原因。

趙少康表示，726民進黨大罷免大失敗之後，難道還要承受823第二次的大失敗？明明是大大的挫敗，賴清德難道還要再說一次「不是某一方勝利，也不是另一方失敗」的笑話？

趙少康表示，726民進黨「用少數選票把多數選票當選的國民黨立委拉下馬」的奸計所以未能成功。他認為，有十個主要理由，包括：抗中保台效用遞減、司法打壓引發反彈、藍白合作發揮效果、被罷立委將士用命、曹興誠嘴臉讓人厭惡、怕柯建銘當立院院長、賴清德一年毫無政績、關稅蓋牌造成疑慮、人民發洩集體怒氣、老天疼惜台灣給好天氣等。

趙少康說，從有8個立委「不贊成罷免」比當選票數還多，就知道民怨有多麽深，民氣有多麽高，罷免24名國民黨立委加民眾黨高虹安市長的主戰場勝負已決，民進黨還是「見壞就收」吧，立即停止823的第二次大罷免，免得太難看。

趙少康指出，之所以有第二次罷免，就是因為他們根本趕不上第一次的送件要求，至於為什麼後來能夠湊齊連署人數，也有各種傳言，連10%的二階連署都這麼吃力，更何況真刀真槍的823投票？

他認為，就算賴清德、民進黨再怎麼使用各種資源投注在823想要大翻盤，但手腳已被台灣人民看穿，只不過是繼續勞師動眾、勞民傷財，引發更多民怨，比第一次輸的更慘而已。他說，蓋牌的關稅談判還能掩飾多久？台灣的權益又會損失多少？尤其是對二次被罷立委所在的新竹、台中、南投的農業傷害？

「停止罷免，好好做事！」趙少康表示，賴清德如果還有一點理智，還懂一點治國之道的話，就立刻停止823的二次大罷免。否則823賴清德一定會被選民再洗臉一次，民進黨一定會被選民再教訓一次。台灣民主會被國際再訕笑一次，言盡於此，賴清德好自為之！