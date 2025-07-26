726大罷免大失敗　外媒反應一次看

▲柯建銘鞠躬道歉。（圖／攝影中心攝）



記者董美琪／綜合報導

台灣726罷免投票24位國民黨立委及新竹市長高虹安的罷免案全數未過，外媒分析，讓民進黨錯失重掌立法院多數席次的機會，也顯示出民進黨未能成功化解朝野對立，錯過打破立院僵局的機會。

根據美聯社報導，選民的「不同意」票讓民進黨未能實現重獲立法院多數席位的希望，並進一步反映出部分民眾對此結果感到失望。若8月23日的第二波罷免投票結果再度對民進黨不利，這將意味著賴清德政府將在2028年大選前持續面臨來自立法院的強大壓力。

▲全台大罷免行動失敗，民進黨秘書長林右昌、立院黨團幹事長吳思瑤出面說明。（圖／記者林敬旻攝）



彭博新聞則指出，選民幾乎全數反對罷免，導致在野陣營成功保持過半數席位，對賴清德所屬的民進黨來說是一場挫敗。這一結果也暗示，未來在預算、國防等重大議題上，立法院將繼續處於激烈的政治對抗中。

法新社報導指出，台灣的選民在今日的投票中選擇支持國民黨立委，對民進黨重掌立法院的期待造成嚴重打擊。台灣大學國家發展研究所的助理教授南樂分析，這表明2024年選出這些立委的選民對自己的選擇感到滿意。

▲▼國民黨中央大罷免投票後記者會 。（圖／記者徐文彬攝）



路透社報導指出，這次罷免投票結果對民進黨是一大打擊，因為他們錯過了重塑立法院結構的機會。雖然民進黨去年成功當選總統，但未能保住立法院多數席位，讓在野陣營有了更大的發揮空間，甚至在過去一年內強行通過了民進黨政府反對的法案，並凍結了預算。

日本共同社報導指出，儘管公民團體發起了罷免行動，意圖解決國會朝野對立的問題，但最終未能成功。對於賴政府來說，這一結果是一個重大的挫敗。這也是台灣歷史上第一次進行如此大規模的罷免行動，民進黨本來希望藉著補選取得至少6席，藉此實現過半席位，但即使第二波罷免投票仍會在8月23日舉行，國會的局勢已難以改變。

未來，賴政府可能會面對來自在野陣營的預算案凍結，甚至對國防預算和人事任命案的否決，這將使施政困難重重。

▼726大罷免結果出爐後台北市長蔣萬安率台北市五名立委羅志強、徐巧芯、李彥秀、賴士葆、王鴻薇共同召開記者會。（圖／記者湯興漢攝）

