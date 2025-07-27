　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大罷免掛蛋！鍾明軒現身八炯直播「抖內1690元」：造謠哥回去哭

▲網紅鍾明軒。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

▲網紅鍾明軒。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

記者閔文昱／綜合報導

726大罷免全數失敗，受到社會廣泛討論。對此，曾被視為罷免推手之一的反共網紅「八炯」也於當天下午開設YouTube直播觀看開票結果，期間直播聊天室湧入大量網友，其中最引人注目的，是曾被他影射「賺紅錢」的百萬YouTuber鍾明軒，突然現身抖內1690元並留言開酸，「造謠哥辛苦了，好好回去哭一場。」

根據八炯直播，鍾明軒的留言內容寫道，「小小心意，請你們團隊一人一杯飲料，好好回去哭一場，下次劇本再寫好一點，加油。」這段留言不僅在直播當下引發大量關注，事後也在社群平台瘋傳，網友紛紛截圖留言，「侮辱性極強、傷害性不大」、「賺爛了，輸了還能領飲料錢」、「這波酸得漂亮」、「蝦仁豬心」，甚至有人諷刺「有格調耶，被黑成這樣還抖內回敬」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鍾明軒現身八炯直播抖內1690元。（圖／翻攝自YouTube／攝徒日記Fun TV）

▲鍾明軒現身八炯直播抖內1690元。（圖／翻攝自YouTube／攝徒日記Fun TV）

回顧兩人恩怨，鍾明軒自去年起因赴中國拍攝旅遊影片，遭八炯、波特王、閩南狼等人公開指控為「對岸統戰樣板」，導致其形象重挫，商演合作全斷，與經紀公司提前解約，甚至一度罹患自律神經失調、不敢出門。他曾在影片中坦言，「僅僅一段8秒鐘的畫面，完全改變我當時的生活。」

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／攝徒日記Fun TV）

▲鍾明軒過去遭八炯爆料是對岸統戰樣板 。（圖／翻攝自YouTube／攝徒日記Fun TV）

值得一提的是，大罷免結果出爐後，不僅網路直播成為輿論戰場，總統賴清德與民進黨立院黨團總召柯建銘的社群平台也遭網友灌爆，紛紛留言砲轟政策與戰略失誤。有網友怒嗆「報告總統，大家都在找你」、「你再不發錢，明年縣市長再教訓你一次」，還有人喊話「大罷免經費拿去救災不是更實在？」話題持續延燒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 8585 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大罷免「最大受害者出現」！祭品文一出全場歪樓：又是牠
學者指2關鍵釀大罷免大失敗　林右昌下台與否壓力大
大罷免失敗！院際衝突恐加劇　行政院喊：朝野一起守護憲政體制
大罷免0成功！蔡正元點出「柯文哲是關鍵」
大罷免大失敗！全台24+1選區最終票數一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大罷免大失敗　醫師：總統身邊缺乏客觀意見，才導致如今的局面

大罷免掛蛋！鍾明軒現身八炯直播「抖內1690元」：造謠哥回去哭

選前放話「罷免失敗就關門」！花蓮咖啡店宣布結束營業：珍重再見

大罷免「最大受害者出現」！祭品文一出全場歪樓：又是牠

他狂見「一堆網紅、老董表態罷免」　結果大翻車！PTT曝原因

不斷更新／北市罷免案　5立委全部「罷免失敗」！

熱氣球嘉年華人氣爆棚　台東縣府宣布加碼7/29追球日

大罷免大失敗！他列「10敗因」為罷而罷：不是一個人可以負責

大罷免完都是自己人！許甫喊：「賴清德，把柯文哲放出來」

快訊／罷免失敗！賴士葆「15字發文了」　任內得到無敵星星

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

都是痕跡！8+9關4年勤練字　浪子變金筆：想寫得有溫度

【8分鐘完成】盧秀燕冒雨「本命區投票」！　丈夫低調陪同

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

「行李箱⮕行李香」 HOSHI台灣之旅很難忘

【我全都要！】猿氣用這招環抱安芝儇、李雅英　火速遭逮捕

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

【出國9天回來測試愛犬】路過時被狗狗狂盯反覆確認超萌XD

大罷免大失敗　醫師：總統身邊缺乏客觀意見，才導致如今的局面

大罷免掛蛋！鍾明軒現身八炯直播「抖內1690元」：造謠哥回去哭

選前放話「罷免失敗就關門」！花蓮咖啡店宣布結束營業：珍重再見

大罷免「最大受害者出現」！祭品文一出全場歪樓：又是牠

他狂見「一堆網紅、老董表態罷免」　結果大翻車！PTT曝原因

不斷更新／北市罷免案　5立委全部「罷免失敗」！

熱氣球嘉年華人氣爆棚　台東縣府宣布加碼7/29追球日

大罷免大失敗！他列「10敗因」為罷而罷：不是一個人可以負責

大罷免完都是自己人！許甫喊：「賴清德，把柯文哲放出來」

快訊／罷免失敗！賴士葆「15字發文了」　任內得到無敵星星

懶得社交、暴躁易怒！「5個徵兆」代表你已經過勞

大罷免大失敗　醫師：總統身邊缺乏客觀意見，才導致如今的局面

快訊／沈伯洋凌晨發聲！「還是那一句話，比氣長」

Google地圖「1功能」要掰了！　官方宣布：9月起走入歷史

為何大全敗？黃揚明分析「同溫層效應」：像宗教式洗腦

大罷免掛蛋！鍾明軒現身八炯直播「抖內1690元」：造謠哥回去哭

大罷免失敗陳其邁發聲了！強調「團結才能維護家園」

博太生醫參展亞洲生技展　首創植物新藥開發平台曝光

「抗生素」對病毒無效！醫示警「用藥4大關鍵重點」

溜滑梯變砲房　國中妹啪啪台中哥12次懷孕！約見面又淪公廁四腳獸

【8分鐘完成】盧秀燕冒雨「本命區投票」！　丈夫低調陪同

生活熱門新聞

選前放話罷免失敗就關門！花蓮咖啡店真的結束營業了

大罷免「最大受害者出現」！全場歪樓：又是牠

他早已預測0席！揭「大罷免大失敗」致命原因

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

罷免金句「小小多山的國家」出自共黨詩人

他愣見「大罷免開票怎麼一面倒？」　PTT炸鍋

預測0～1人被罷免！他點名2人：下台機率高

大罷免前1天傳噩耗！八炯：她隔了1天才跟我說

立委不同意票全領先！他喊「看來大失敗了」

網紅女警被男友偷拍性愛片　新北警花突發文：謝謝關心

暈船仔大爆發！5星座談戀愛秒暈船

726投完「還有823大罷免」　雞排妹：車票買好了

不同意罷免為何領先？她曝「關鍵原因」

更多熱門

相關新聞

大罷免大失敗　綠黨政人士：門檻非常難！藍委激起怒火不會熄滅

大罷免大失敗　綠黨政人士：門檻非常難！藍委激起怒火不會熄滅

大罷免投票在今（26日）結束，國民黨24席立委、新竹市長高虹安罷免案皆遭到否決。對此，一位綠營黨政人士受訪時表示，罷免門檻是非常難以達成的，在沒有全國大選的催票、沒有政黨全面性的組織戰加持下，還有7席立委同意罷免票突破25％；該人士說，藍營踐踏公民社會所激起的怒火，不會因此而熄滅，將持續照亮台灣的民主、自由之路。

大罷免沒一席成功！徐重仁盼別再分裂

大罷免沒一席成功！徐重仁盼別再分裂

賴清德談大罷免結果　遭網友灌爆

賴清德談大罷免結果　遭網友灌爆

蘇俊賓籲賴總統：重新建立互信

蘇俊賓籲賴總統：重新建立互信

桃園藍委涂權吉讓地方「意外」

桃園藍委涂權吉讓地方「意外」

關鍵字：

網紅YouTube直播反共大罷免

讀者迴響

熱門新聞

選前放話罷免失敗就關門！花蓮咖啡店真的結束營業了

大罷免大失敗　外媒反應一次看

726罷免慘敗！劉寶傑預言成真網朝聖

賴清德談大罷免結果　遭網友灌爆

大罷免沒一席成功！徐重仁盼別再分裂

大罷免大失敗　陳其邁發聲了

快訊／7-11開出9組發票大獎！只花20元就中千萬

大罷免大失敗　綠黨政人士：門檻非常難！藍委激起怒火不會熄滅

不斷更新／全台25選區結果一次看

大罷免「最大受害者出現」！全場歪樓：又是牠

樂天嘎琳被爆當富商小三！　球團急上火線回應了

他早已預測0席！揭「大罷免大失敗」致命原因

賴清德感謝公民力量：不是某一方的勝利　也不是另一方的失敗

鷹爸認為有人非全心為罷免「有所保留」

更多

最夯影音

更多

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

都是痕跡！8+9關4年勤練字　浪子變金筆：想寫得有溫度

【8分鐘完成】盧秀燕冒雨「本命區投票」！　丈夫低調陪同

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面