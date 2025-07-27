大罷免掛蛋！鍾明軒現身八炯直播「抖內1690元」：造謠哥回去哭

▲網紅鍾明軒。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

記者閔文昱／綜合報導

726大罷免全數失敗，受到社會廣泛討論。對此，曾被視為罷免推手之一的反共網紅「八炯」也於當天下午開設YouTube直播觀看開票結果，期間直播聊天室湧入大量網友，其中最引人注目的，是曾被他影射「賺紅錢」的百萬YouTuber鍾明軒，突然現身抖內1690元並留言開酸，「造謠哥辛苦了，好好回去哭一場。」

根據八炯直播，鍾明軒的留言內容寫道，「小小心意，請你們團隊一人一杯飲料，好好回去哭一場，下次劇本再寫好一點，加油。」這段留言不僅在直播當下引發大量關注，事後也在社群平台瘋傳，網友紛紛截圖留言，「侮辱性極強、傷害性不大」、「賺爛了，輸了還能領飲料錢」、「這波酸得漂亮」、「蝦仁豬心」，甚至有人諷刺「有格調耶，被黑成這樣還抖內回敬」。

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▲鍾明軒現身八炯直播抖內1690元。（圖／翻攝自YouTube／攝徒日記Fun TV）

回顧兩人恩怨，鍾明軒自去年起因赴中國拍攝旅遊影片，遭八炯、波特王、閩南狼等人公開指控為「對岸統戰樣板」，導致其形象重挫，商演合作全斷，與經紀公司提前解約，甚至一度罹患自律神經失調、不敢出門。他曾在影片中坦言，「僅僅一段8秒鐘的畫面，完全改變我當時的生活。」

▲鍾明軒過去遭八炯爆料是對岸統戰樣板 。（圖／翻攝自YouTube／攝徒日記Fun TV）

值得一提的是，大罷免結果出爐後，不僅網路直播成為輿論戰場，總統賴清德與民進黨立院黨團總召柯建銘的社群平台也遭網友灌爆，紛紛留言砲轟政策與戰略失誤。有網友怒嗆「報告總統，大家都在找你」、「你再不發錢，明年縣市長再教訓你一次」，還有人喊話「大罷免經費拿去救災不是更實在？」話題持續延燒。