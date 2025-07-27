大罷免大全敗！　林右昌認了：普發現金影響很大

▲全台大罷免行動失敗，民進黨秘書長林右昌出面說明。（圖／記者林敬旻攝）



記者董美琪／綜合報導

726罷免投票落幕，國民黨24席立委與遭停職的新竹市長高虹安的罷免案皆未通過。對此，民進黨秘書長林右昌晚間出席記者會時表示，不會找理由，但現金普發政策確實影響了部分選民情緒。

媒體追問「發放現金是否牽動罷免成敗」時，林右昌坦言，雖然民進黨不會對結果做過度詮釋或找藉口，但「普發一萬元」在選前確實成為社會高度關注的議題，對選情發展產生實質影響，這點毫無疑問。

▲林右昌、立院黨團幹事長吳思瑤出面說明。（圖／記者林敬旻攝）



事實上，早在十天前，林右昌曾指出，國民黨與民眾黨合力推動現金發放案，選前通過2350億元的預算，形同畫餅充飢，實為政策性買票。他批評藍白聯手操弄選舉節奏，目的是在賭台灣人民健忘，企圖讓違反預算法的程序在選後被遺忘。

林右昌強調，立法院依法只能審查預算，無權主動提出編列追加款項的法案，國民黨卻強行通過現金案，迫使行政院編列預算支應，等同於違法擴權。他指出，國民黨此舉如同當年的黨產買票模式，只是從「用錢買人心」轉為「拿全民的錢收買選票」，根本是對民主制度的踐踏。

他並點名朱立倫曾明言，若罷免案過關將無法領取一萬元，這正說明藍營將現金政策與選舉綁定的動機。他直言，這是一場赤裸裸的政治賭局，國民黨不僅試圖掏空國庫，更傷害了台灣民主的根基。