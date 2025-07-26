　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大罷免沒一席成功！徐重仁盼「別再分裂」：愛台不應有顏色之分

▲▼徐重仁（圖／ETtoday資料照）

▲徐重仁表示，愛台灣不應有顏色之分。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

針對近期立委罷免投票後的社會討論，前統一超商總經理、前全聯實業總裁徐重仁在臉書發文表達心聲，強調自己並非政治人物，也無任何政黨立場，發言僅是單純希望台灣更好、愛台不應有顏色之分。希望罷免結束後，各界能放下對立，將心力放在改善經濟、照顧弱勢等更實際的民生議題上。

徐重仁表示，看見社會在政治議題上出現更多對立與撕裂，尤其政黨間的爭執，讓他感到無奈。台灣能擁有選舉、罷免、言論自由等民主制度，是數十年來共同努力的成果，不該因政治紛爭而受損。

徐重仁強調，自己沒有政治立場，發言的唯一出發點就是希望台灣能更好，人民安居樂業、社會穩定，每個人都對未來抱有希望。

徐重仁也在文中明確指出，執政黨不應只提口號，更要拿出讓人民有感的政策和行動。他認為，在野黨同樣扮演重要角色，若能站在全民角度提出實質建議與監督，將是社會正向的力量；反之，若僅為反對而反對，則只會讓民眾更感失望。對於外界可能誤解他是在為特定政黨說話，甚至稱他為「執政黨代言人」，徐重仁則再次重申，自身沒有任何政治立場。

徐重仁認為，這次罷免行動無論結果如何，都應成為社會共同省思的機會。大眾應該思考未來想要的政治風氣、社會環境與生活品質，這些不只是政治人物的責任，更是每個人都能參與和努力的方向。徐重仁強調，愛台灣不應該有顏色之分，只要真心為台灣好，都是這片土地的一份力量。

徐重仁呼籲，選舉與罷免結束後，最重要的是大家能否從過去的對立中走出來。他強調，台灣資源有限，不應再消耗在彼此攻擊與批評上，而是集中於更實際的民生問題，例如改善經濟、照顧弱勢、提升教育與醫療品質，並為下一代創造更好的未來。

徐重仁期盼，政治不再分裂彼此，立場不再影響對人的基本尊重。他呼籲社會多一些包容與理解，共同努力讓台灣變得更好。徐重仁強調，民主制度需要大家一同維護，而非僅靠口號或對立，而是需要行動與合作。他誠摯希望這次事件能促使社會更加成熟、理性，並更願意傾聽彼此的聲音，放下成見，重新出發，攜手為台灣的未來努力。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 8585 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
726罷免慘敗！網瘋朝聖「劉寶傑一段話」　主持人：一個預言家

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大罷免大失敗　綠黨政人士：門檻非常難！藍委激起怒火不會熄滅

大罷免沒一席成功！徐重仁盼「別再分裂」：愛台不應有顏色之分

賴清德談大罷免結果　貼文秒遭網友灌爆：浪費10幾億回到原點

不同意罷免領先3萬多票！　桃園藍委涂權吉讓地方「意外」

726罷免慘敗！網瘋朝聖「劉寶傑一段話」　主持人：一個預言家崛起

大罷免失敗收場　吳達偉分析三原因：綠營迫使藍白合作

大罷免投票統計曝！傅崐萁投票率破6成最高　同意票超過25%有7人

比2022得票還高！高虹安深夜發文：感謝市民守護新竹市的民主價值

學者指2關鍵釀大罷免大失敗　林右昌下台與否壓力大

大罷免失敗！院際衝突恐加劇　行政院喊：朝野一起守護憲政體制

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

都是痕跡！8+9關4年勤練字　浪子變金筆：想寫得有溫度

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【8分鐘完成】盧秀燕冒雨「本命區投票」！　丈夫低調陪同

「行李箱⮕行李香」 HOSHI台灣之旅很難忘

【我全都要！】猿氣用這招環抱安芝儇、李雅英　火速遭逮捕

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【出國9天回來測試愛犬】路過時被狗狗狂盯反覆確認超萌XD

【爸爸的東西就是我的東西】爸吃一口麵包被女兒猛盯　她張嘴示意→整盤端走

【迷路蛇寶】鹿港驚見「蛇界香奈兒」　身價破萬離家出走待認領

大罷免大失敗　綠黨政人士：門檻非常難！藍委激起怒火不會熄滅

大罷免沒一席成功！徐重仁盼「別再分裂」：愛台不應有顏色之分

賴清德談大罷免結果　貼文秒遭網友灌爆：浪費10幾億回到原點

不同意罷免領先3萬多票！　桃園藍委涂權吉讓地方「意外」

726罷免慘敗！網瘋朝聖「劉寶傑一段話」　主持人：一個預言家崛起

大罷免失敗收場　吳達偉分析三原因：綠營迫使藍白合作

大罷免投票統計曝！傅崐萁投票率破6成最高　同意票超過25%有7人

比2022得票還高！高虹安深夜發文：感謝市民守護新竹市的民主價值

學者指2關鍵釀大罷免大失敗　林右昌下台與否壓力大

大罷免失敗！院際衝突恐加劇　行政院喊：朝野一起守護憲政體制

「抗生素」對病毒無效！醫示警「用藥4大關鍵重點」

溜滑梯變砲房　國中妹啪啪台中哥12次懷孕！約見面又淪公廁四腳獸

24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉

政治熱門新聞

不斷更新／全台25選區結果一次看

趙少康「亮票」！投完罷免票太開心　最高恐挨罰20萬

盼「大家投票後繼續支持賴清德」　蔡英文：一起為心愛的台灣打拚

賴清德感謝公民力量：不是某一方的勝利　也不是另一方的失敗

大罷免慘敗！楊蕙如點名3戰犯拖垮賴清德

不斷更新／新北5立委罷免案均不成立　侯友宜：最新民意展現

快訊／大罷免大失敗！　民進黨秘書長林右昌將召開記者會

不斷更新／台中大罷免開票！3席不同意全領先

傅崐萁喊話賴清德坐下來談

獨家／震撼彈！反罷成功　盧秀燕無意參選黨主席

大罷免遭完封　柯建銘鞠躬道歉

大罷免結果揭曉！確定25比0完封　藍委、高虹安全數安全過關

大罷免大失敗傳「內閣總辭」！　周玉蔻：某綠委說「是的」

大罷免投票！　正妹女警成嬌點

更多熱門

相關新聞

大罷免大失敗　外媒反應一次看

大罷免大失敗　外媒反應一次看

台灣726罷免投票24位國民黨立委及新竹市長高虹安的罷免案全數未過，外媒分析，讓民進黨錯失重掌立法院多數席次的機會，也顯示出民進黨未能成功化解朝野對立，錯過打破立院僵局的機會。

賴清德談大罷免結果　遭網友灌爆

賴清德談大罷免結果　遭網友灌爆

蘇俊賓籲賴總統：重新建立互信

蘇俊賓籲賴總統：重新建立互信

桃園藍委涂權吉讓地方「意外」

桃園藍委涂權吉讓地方「意外」

藍軍挺過大罷免　將可能主導政局發展

藍軍挺過大罷免　將可能主導政局發展

關鍵字：

徐重仁大罷免國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／全台25選區結果一次看

趙少康「亮票」！投完罷免票太開心　最高恐挨罰20萬

他早已預測0席！揭「大罷免大失敗」致命原因

網紅女警被男友偷拍性愛片　新北警花突發文：謝謝關心

快訊／7-11開出9組發票大獎！只花20元就中千萬

盼「大家投票後繼續支持賴清德」　蔡英文：一起為心愛的台灣打拚

賴清德感謝公民力量：不是某一方的勝利　也不是另一方的失敗

大罷免慘敗！楊蕙如點名3戰犯拖垮賴清德

北韓「全面取締巨乳」　路上看到就帶去檢查

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

預測0～1人被罷免！他點名2人：下台機率高

立委不同意票全領先！他喊「看來大失敗了」

罷免金句「小小多山的國家」出自共黨詩人

他愣見「大罷免開票怎麼一面倒？」　PTT炸鍋

不斷更新／新北5立委罷免案均不成立　侯友宜：最新民意展現

更多

最夯影音

更多

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

都是痕跡！8+9關4年勤練字　浪子變金筆：想寫得有溫度

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【8分鐘完成】盧秀燕冒雨「本命區投票」！　丈夫低調陪同

「行李箱⮕行李香」 HOSHI台灣之旅很難忘

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面