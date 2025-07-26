大罷免沒一席成功！徐重仁盼「別再分裂」：愛台不應有顏色之分

▲徐重仁表示，愛台灣不應有顏色之分。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

針對近期立委罷免投票後的社會討論，前統一超商總經理、前全聯實業總裁徐重仁在臉書發文表達心聲，強調自己並非政治人物，也無任何政黨立場，發言僅是單純希望台灣更好、愛台不應有顏色之分。希望罷免結束後，各界能放下對立，將心力放在改善經濟、照顧弱勢等更實際的民生議題上。

徐重仁表示，看見社會在政治議題上出現更多對立與撕裂，尤其政黨間的爭執，讓他感到無奈。台灣能擁有選舉、罷免、言論自由等民主制度，是數十年來共同努力的成果，不該因政治紛爭而受損。

徐重仁強調，自己沒有政治立場，發言的唯一出發點就是希望台灣能更好，人民安居樂業、社會穩定，每個人都對未來抱有希望。

徐重仁也在文中明確指出，執政黨不應只提口號，更要拿出讓人民有感的政策和行動。他認為，在野黨同樣扮演重要角色，若能站在全民角度提出實質建議與監督，將是社會正向的力量；反之，若僅為反對而反對，則只會讓民眾更感失望。對於外界可能誤解他是在為特定政黨說話，甚至稱他為「執政黨代言人」，徐重仁則再次重申，自身沒有任何政治立場。

徐重仁認為，這次罷免行動無論結果如何，都應成為社會共同省思的機會。大眾應該思考未來想要的政治風氣、社會環境與生活品質，這些不只是政治人物的責任，更是每個人都能參與和努力的方向。徐重仁強調，愛台灣不應該有顏色之分，只要真心為台灣好，都是這片土地的一份力量。

徐重仁呼籲，選舉與罷免結束後，最重要的是大家能否從過去的對立中走出來。他強調，台灣資源有限，不應再消耗在彼此攻擊與批評上，而是集中於更實際的民生問題，例如改善經濟、照顧弱勢、提升教育與醫療品質，並為下一代創造更好的未來。

徐重仁期盼，政治不再分裂彼此，立場不再影響對人的基本尊重。他呼籲社會多一些包容與理解，共同努力讓台灣變得更好。徐重仁強調，民主制度需要大家一同維護，而非僅靠口號或對立，而是需要行動與合作。他誠摯希望這次事件能促使社會更加成熟、理性，並更願意傾聽彼此的聲音，放下成見，重新出發，攜手為台灣的未來努力。