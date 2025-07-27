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為何大全敗？黃揚明分析「同溫層效應」：像宗教式洗腦

▲▼大罷免失敗，柯建銘鞠躬道歉。（圖／攝影中心攝）

▲大罷免失敗，柯建銘鞠躬道歉。（圖／攝影中心攝）

記者董美琪／綜合報導

726大罷免投票結果顯示，24位國民黨立委及新竹市長高虹安的罷免案全數未過，這讓原本預期結果的罷免支持者感到驚訝與失望。為什麼，投票前很多罷免支持者都認為會「大罷免大成功」，媒體人黃揚明分析可能與缺乏不同意見的挑戰有關。

黃揚明指出，史無前例的24席立委、1席市長「大罷免」結果揭曉，不僅成功率為0，且不同意與同意票的差距普遍很大，且25位被罷免人中，僅7位被罷免人的同意票達到選區投票人25％的罷免必要門檻。

他表示，投票結果顯示即使這次同意票全面大於不同意票，也只會有這7席被罷免，與媒體報導、各陣營評估的「危險名單」基本一致，但同意票佔投票權人最高比率，是王鴻薇的27.9％，同意罷免的天花板，不到整體投票人口的2成8，這同溫層不夠厚，也不夠強。

黃揚明進一步分析，為什麼投票前很多罷免支持者都認為會「大罷免大成功」？這種同溫層內的宗教式洗腦效應、社群內缺乏不同意見等現象，值得研究政治板塊現象的專家深究，「罷團能否認知到現階段罷免並非主流民意？恐怕很難。」

不過，民進黨前立委鄭運鵬也對此提出了反思，他認為，許多失望的選民在情緒激動下，「原來自己都活在同溫層」。然而他說「有機長同溫層、藝人同溫層、大企業家同溫層、職業軍人同溫層嗎？絕對沒有。」

鄭運鵬認為，同溫層變厚就是基本盤變厚，成熟的民主國家本來就很少能基本盤就過半，日本的萬年執政自民黨都會崩盤了，「在台灣支持國家的基本盤還在增加，這個熱情和理想，需要每個人從今天開始繼續保溫、再加熱，這樣才對吧！」

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