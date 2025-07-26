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大罷免大失敗　綠黨政人士：門檻非常難！藍委激起怒火不會熄滅

▲▼726大罷免國民黨大獲全勝，罷免結果出爐後台北市長蔣萬安率台北市五名立委羅志強、徐巧芯、李彥秀、賴士葆、王鴻薇共同召開記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲726大罷免國民黨大獲全勝，罷免結果出爐後台北市長蔣萬安率台北市五名立委羅志強、徐巧芯、李彥秀、賴士葆、王鴻薇共同召開記者會。（圖／記者湯興漢攝）

政治中心／台北報導

大罷免投票在今（26日）結束，國民黨24席立委、新竹市長高虹安罷免案皆遭到否決。對此，一位綠營黨政人士受訪時表示，罷免門檻是非常難以達成的，在沒有全國大選的催票、沒有政黨全面性的組織戰加持下，還有7席立委同意罷免票突破25％；該人士說，藍委踐踏公民社會所激起的怒火，不會因此而熄滅，將持續照亮台灣的民主、自由之路。

一位綠營黨政人士受訪時說，這次公民團體發動罷免，主要有二個：第一，在野黨立委持續強行通過違憲擴權的法案，危害台灣民主憲政體制；第二，在野黨立委親共的路線，損害國家主權，危害國家利益。

黨政人士說，這次罷免案，是由公民團體發動，由下而上的民主草根運動，正是展現台灣民主的活力，確立反共護台的路線，這也是台灣最珍貴之處。他認為，面對被罷免的壓力，被罷免的立委有些許的修正，包括政府預算的解凍，強化韌性特別條例通過，多項爭議性法案暫時擱置。

該人士坦言，罷免投票的選區，絕大多數是藍大於綠的選區，投票的結果也反映出該選區的藍綠結構。對於罷免投票的結果，他認為，這不代表人民無條件支持這些立委，更不表示親共的路線獲得勝利；反而代表，台灣的公民社會認為，國會議員需要被直接民權，隨時監督。

另一位黨政人士則說，罷免門檻是非常難以達成的，在沒有全國大選的催票、沒有政黨全面性的組織戰加持下，最後還有王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、葉元之、羅廷瑋、傅崐萁、鄭正鈐等7位立委同意罷免票突破25%；其它17席立委的同意罷免票，也多達到當初大選的70%以上。

這位黨政人士說，2014年反服貿時候，全民發起割闌尾計畫，針對蔡正元、吳育昇、黃昭順等六名立委發起罷免案，最後鎩羽而歸，第二階都沒過關；對照2025國民黨立委強過各種毀憲亂政法案，全民發起大罷免，31名立委成功連署進第三階投票，七位名達到25%罷免門檻，以此角度來看已是一大前進。

黨政人士強調，這種公民力量灌注給台灣的養分，一定會持續滋養、茁壯。國民黨在這段期間對於公民團體的打壓、恐嚇，地方首長種種行政不中立的介選與護航，在立法院透過肉桶法案討好選民；甚至是在以罷制罷的過程，卻是傾全黨之力造假、抄名冊。這些踐踏公民社會所激起的怒火，也不會因此而熄滅，將持續照亮台灣的民主、自由之路。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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