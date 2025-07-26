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726大罷免失敗！投票率逾5成　桃園6個選區6藍委全部守住

▲桃園藍營6個選區立委全守住

▲726大罷免！桃園藍營6個選區立委全守住。（圖／擷取自臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

首波大罷免726投票，桃園市六個選區區域立委，2024藍營拿下全壘打的6席全被罷團提罷，罷免投開票結果，六個選區立委第1選區牛煦庭、第2選區涂權吉、第3選區魯明哲、第4選區萬美玲、第5選區呂玉玲、第6選區邱若華，不同意票數皆大幅領先同意票，罷免案未過關。

桃園市近年來，人口持續增長，六個立委選區的投票人數都較2024立委選舉時大幅成長2000人以上，以1選區龜山、蘆竹成長最多，大增1萬4507人，是其他選區2倍以上。2選區楊梅沿海和3選區中壢也分別增加7706人和7788人，4選區桃園4365人，5選區平鎮龍潭2077人、6選區八德大溪復興增加2825人。

依據中選會公告的桃園六個選區罷免案投票人數和25%門檻，分別為1選區牛煦庭投票人數35萬4065人，門檻為8萬8517票；2選區涂權吉投票人數31萬6423人，門檻為7萬9106票；3選區魯明哲投票人數30萬9001人，門檻為7萬7251票；4選區萬美玲投票人數30萬6688人，門檻為7萬6672票；5選區呂玉玲投票人數28萬2711人，門檻為7萬0678票；6選區邱若華投票人數28萬5041人，門檻為7萬1261票。

桃園市在首波大罷免投票率逾五成，選民投票意願高，六席立委牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華，陸續於晚間6點，發表順利通過不同意罷免感言，謝謝選民支持。其中，3選區魯明哲和5選區呂玉玲服務處也發表選舉結果，魯明哲不同意票104,187，同意票67,699；5選區呂玉玲不同意票98,038，同意票59,765，至於實際票數，須以中選會為準。

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