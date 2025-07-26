張善政：人民用最堅定的選票宣告「台灣拒絕再被撕裂」

▲桃園市長張善政今天下午投票後受訪，以平常心投票。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

大罷免今天開票結果，桃園市六席立委都順利保住！桃園市長張善政稍早在臉書回應指出，「桃園是充滿活力與勇氣的年輕城市，今天我們再次用行動證明了桃園人的智慧與堅定。全體市民為台灣的理性、穩定與民主制衡，投下的關鍵一票！

張善政指出，自上任以來，桃園六位立委與我共同努力，並肩作戰，不曾有一刻停歇。他們心心念念，為桃園爭取每一項的建設與改革，都是桃園前進的動力。罷免的風暴，曾經烏雲罩頂，企圖用仇恨與謊言分裂我們。但今天，陽光穿透陰霾。所有荒謬的抹紅與攻擊，在公民的智慧面前，徒勞無功！這證明了，民主制衡的價值，早已深植在台灣人民心中。

▲桃園市長張善政臉書剛剛回應大罷免結果。（圖／翻攝自張善政臉書）

我要正告執政黨：人民寶貴的時間與精力，不該耗費在為黨派私利服務的政治惡鬥中。懸崖勒馬，停止對立，修補社會的裂痕，這才是執政者應有的謙卑與責任！惡意的抹黑與鬥爭，必須到此為止。

張善政呼籲中央政府，看見民心所向，摒棄走向獨裁的傲慢，用心思考台灣面臨能源、關稅、少子化等危機的對策，重回國家的治理正軌！桃園的腳步不會停歇。我們會持續彼此信任與團結，朝著共同的目標，大步向前！