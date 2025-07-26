「民主最黑暗一夜」　綠委致謝勇敢的台灣人：讓藍委不敢再傲氣

▲民進黨立委林俊憲、郭國文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

726大罷免24+1全以失敗落幕，民進黨立委林俊憲表示，現在最重要的是釋放情緒，與家人、朋友、夥伴一起度過。接下來的路會更艱辛，但回顧歷史，「台灣人」這個概念，從來都是在一次次逆境中越發茁壯的，不是嗎？民進黨立委郭國文則說，謝謝每一位勇敢的台灣人！或許，有人會用大失敗來嘲諷，但這段時間他看見讓國民黨立委不敢再如先前的傲氣，這是你們拚出來的成果！「我由衷地感謝在台灣民主最黑暗的一夜，有你們的身影，為我們的國家發聲。」

民進黨立委林俊憲在臉書表示，投票之後的政局，相信很快就會有很多分析，不差他一個。「現在，我只想跟所有在這場大罷免中，曾以各種形式參與的公民們，說幾句簡單的話」。

林俊憲說，參與政治以來，他曾見證過無數場投開票，其中有歡喜的時刻，當然也有像今天這樣令人沮喪的時候，甚至可能更多。但無論勝負，最終都會在不久的將來再次受到民意檢驗，這正是民主讓人如此著迷的原因，「我們永遠都有改變實現理想的機會，所以充滿希望。」

做為過來人，林俊憲指出，看到這段時間大家有多辛苦，他想給一點建議，此時此刻，先不要急於問自己「為什麼？」失敗的原因，可以之後再一起探討，但現在最重要的是釋放情緒，與家人、朋友、夥伴一起度過。

林俊憲強調，接下來的路會更艱辛，但回顧歷史，「台灣人」這個概念，從來都是在一次次逆境中越發茁壯的，不是嗎？謝謝大家，禮拜一以後，51戰隊還是照常上班，「請持續陪伴我們，迎接更大的挑戰。」

民進黨立委郭國文則說，謝謝每一位勇敢的台灣人！這次的投票結果，知道讓努力許久的公民團體失望，但他想告訴你們，是你們讓台灣有希望，他在此獻上最高的敬意與謝意，你們讓他看見了台灣民主的未來。

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「2024年5月17日，對我來說是一個黑暗的日子，不只是因為我摔傷了尾椎，而是為台灣的立法院淪落如此感到悲痛」，郭國文指出，當下他思考，如果未來4年都如此，我的國家該怎麼辦？但是，在青鳥們挺身而出，站在青島東路上，和我們一起守護民主後，你們，讓我看見了希望。

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郭國文說，這些日子以來，公民團體的力量超乎了他的想像，你們製作比他競選影片更精緻、更有創意的影片來宣傳；你們犧牲了假日休息時間，站上路口，向民眾宣傳你們的理念；面對對方的挑釁，甚至肢體攻擊，你們從不退卻，反而更堅定地守住立場。

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郭國文認為，或許，有人會用大失敗來嘲諷，但他看見的是，這段時間民間的力量，讓國民黨立委不敢再如先前的傲氣，這是你們拚出來的成果！「我由衷地感謝在台灣民主最黑暗的一夜，有你們的身影，為我們的國家發聲。」