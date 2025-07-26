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大罷免全面失敗！翟本喬卻嘆「台灣社會受重傷」：被推向絕對對立

▲▼民眾黨國家治理學院主任翟本喬出席民眾黨「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇。（圖／記者李毓康攝）

▲翟本喬感嘆，雖然這場罷免表面是民進黨大敗，但台灣社會也受了重傷。（資料照／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

726大罷免開票結果出爐，24位立委、1位市長罷免案全部宣告失敗。前台北市政顧問翟本喬對此表示，雖然看起來是民進黨大敗，不過背後造成的影響，是台灣社會受了重傷，民進黨中的偏激派，在這次的過程中，將社會氛圍推向絕對對立，希望這場惡夢結束後，大家能夠放下仇恨、重新敞開心扉，不要再在內部找敵人、製造敵人。

翟本喬在臉書上表示，這次大罷免一席都沒罷掉，看起來雖是民進黨大敗，但背後所造成的結果，則是台灣社會受了重傷。

翟本喬說，他一向不會封鎖人、主動解除好友，就算跑來罵他也不會這麼做。不過這2個月以來，他已解除了約10個臉書好友、封鎖約20個假帳號，因為這些人不理性、沒邏輯又充滿仇恨的言論，不應該出現在他的版上，「雖然我個人不在乎，但我也不應該讓我支持者的耳目心靈受到這樣的荼毒。」

▲▼民眾黨國家治理學院主任翟本喬出席民眾黨「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇。（圖／記者李毓康攝）

▲翟本喬感嘆，雖然這場罷免表面是民進黨大敗，但台灣社會也受了重傷。（資料照／記者李毓康攝）

翟本喬提到，民進黨當中的偏激派，在大罷免中對台灣造成的傷害，並非浪費多少時間與金錢，而是將社會氛圍推向絕對對立，不容許任何非100％「純淨」的思想與言論出現。

翟本喬說，這些人甚至帶動許多無辜的民眾追隨，將這些人塑造成狂熱的形狀，「幸好真正的民意今天站出來，讓全國民眾知道，這種煽動對立、撕裂社會的行為，不是我們大多數人民可以接受的！」

如今罷免結束，翟本喬感嘆，一場惡夢已經過去，但療傷、止痛才正要開始，希望接下來大家能放下仇恨、重新敞開心胸，看見身邊人美好、良善的一面，別再在內部找敵人、製造敵人，「把我們的力量用在讓我們的生活更好，讓我們的社會更好，讓我們的國家更好。我們這小小多人的國家。」

 
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