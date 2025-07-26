不同意票「超越2024當選票數」! 魯明哲發聲了

▲大罷免結果25：0，立委魯明哲不同意票甚至超過當選時的得票數。（圖／翻攝自臉書／魯明哲）

記者趙蔡州／綜合報導

大罷免投票26日順利結束，國民黨24席立委、新竹市長高虹安罷免案皆遭到否決，其中國民黨桃園市第六選區立委魯明哲獲得的不同意票，甚至超過了2024年立委選舉的得票數。魯明哲表示，他未來一定會更加努力，不負選民所託，也盼因這次「惡罷」所造成的社會撕裂，能夠盡快撫平。

▲魯明哲本次獲得的不同意票數，超過2024年當選時獲得的得票數。（圖／中選會）

根據中選會資料，魯明哲的罷免案投票，同意票數為66301票、得票率達到38.68％，不同意票數為105323票、得票率達到61.37％。值得一提的是，魯明哲這次獲得的不同意票，還超過了2024年第11屆立法委員選舉當選時的102056票。

在罷免案結果出爐後，魯明哲在臉書表示，感謝鄉親勇敢站出來，堅定投給「不同意罷免」一票，讓他順利在這場挑戰中勝出，謝謝市長張善政、議長邱奕勝及地方議員、里長、助理志工的協助，共同對抗這場大惡罷。

魯明哲最後說，他未來一定會更加努力，不負選民所託，也期盼這次「惡罷」所造成的社會撕裂，能夠盡快撫平，期待所有市民團結在一起，為建設更美好的家園而努力。