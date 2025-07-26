認為有人非全心為罷免「有所保留」　鷹爸喊組黨嚇壞主持人

▲退役飛官「鷹爸」徐柏岳。（圖／翻攝YouTube經濟民主連合頻道）

記者詹詠淇／台北報導

726大罷免大失敗，退役飛官「鷹爸」徐柏岳今（26日）在濟南路的罷團開票之夜直言，「我總是覺得有人不是很樂意」，不是全心為罷免、有所保留，「我沒有找戰犯的意思」，他也喊要組台灣公民黨，當黨員有50萬、80萬時，就有政治影響力，能推派自己的人選，不過此番話卻讓主持人緊急喊卡收場。

鷹爸上台致詞時，詢問台下民眾對這次罷免結果意外嗎？其實很正常，「我們是公民 ，如剛出生的嬰兒」，跟老賊對抗如果贏了，「就太便宜我們了」，失敗不會是成功之母，失敗只會一直失敗，悔改才是成功之母。

鷹爸認為，台灣政治有很大盲點，民眾黨把政治當作企業， 國民黨跟民進黨把政治當作事業，只有公民把政治當作志業。志業就是無私無我對這塊土地。他剛剛也拜託幾位前輩，博客來前總裁、讀冊生活董事長，希望可以幫他開發一個AI程式，請他幫忙做雲端政黨，「就做台灣公民黨」。

為什麼要組黨？鷹爸說，這不是實質政黨，而是透過AI雲端監督政策、立委，資訊在上面全部即時，大家登記雲端黨員，當黨員有50萬、80萬時，就有政治影響力，能推派自己的人選。



鷹爸指出，他這次站出來，民進黨找他，國民黨討厭他，「我總是覺得有人不是很樂意」，不是全心為罷免、有所保留，「我沒有找戰犯的意思」，如果輸也要超過25%，這就雖敗猶榮，不要連25%都過不了，失敗不是成功之母，要贏回新一代。不過，此番話卻讓主持人緊急喊卡收場。