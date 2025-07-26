大罷免大失敗誰負責？　林右昌定調非政黨勝負、未鬆口辭秘書長

記者杜冠霖／台北報導

726大罷免今（26日）首波投票落幕。最終大罷免大失敗，幾乎民進黨自2018年九合一大選團滅後的最重挫敗。而民進黨秘書長林右昌、黨團幹事長吳思瑤晚間6點30分將召開記者會回應。林右昌表示，要感謝每位走進投票所民眾，無論選擇為何，都已經充分表達意見，罷團行動已再次為台灣的民主寫下歷史，這不能被簡化為政黨之間的勝負。對於結果，我們有責任更審慎反思社會反應，盡速調整步伐、回應人民期待。

▲全台大罷免行動失敗，民進黨秘書長林右昌、立院黨團幹事長吳思瑤出面說明。（圖／記者林敬旻攝）



林右昌表示，今天罷免投票是台灣民主史上史無前例公民運動，不但是憲法所保障人民表達意見的重要方式，也是公民的基本權力。要感謝每位走進投票所民眾，無論選擇為何，都已經充分表達意見，這這是台灣做為一個民主國家的精神與榮耀。

林右昌指出，這場前所未有的公民行動，是基於對國家的愛，對台灣的愛，是因為反共護台而起，我要代表民進黨向所有公民團體與所有無私無我的志工們表達最高的敬意。各位的行動，已再次為台灣的民主寫下歷史，這並非政黨對決的選舉，也不能被矮化、簡化為政黨之間的勝負。

林右昌強調，這不是政黨對決的選舉，而是偉大公民力量的展現，我們虛心接受，所有政黨、包含民進黨，都能從過程中得到冷靜，反思及重新出發機會，有責任更審慎反思社會反應，盡速調整步伐、回應人民期待。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，對於結果民進黨團接受也予以尊重、更要坦然面對，罷免跟反罷免，都是人民行使基本公民權，透過這場大罷免行動告訴所有國家代議士，公民社會透過直接民權監督每位民意代表，每位立委在國會表現都必須面對民意，這場大罷免行動，是告訴所有政黨，政策主張跟政治路線都會受到嚴格檢驗。

吳思瑤指出，之所以會有這場大罷免行動，是因為不樂見民主討論受到踐踏，這場運動是因為無數台灣人民對於反共護台、捍衛憲法的堅持，第一階段投票結果不代表捍衛民主路線會受到挑戰或改變，黨團在立法院會持續要求程序正義、充分討論，面對民意時能忠於憲法。

吳思瑤強調，哭著笑著都是表達情感方式，明天台灣一切如常，對於民主選舉結果，台灣人民很有經驗，身旁朋友依舊一起生活，台灣隊長陳傑憲曾說，不能贏的時候才愛著他們，同樣要愛著民主，不要因為失敗就否定民主，不能因為贏了才相信民主，好壞輸贏都要堅定相信。

吳思瑤指出，這段時間也確實看到民意展現下，讓在野黨立委對於推動的法案、政策態度都做出修正，許多爭議性法案暫時擱置，再次呼籲在野黨委員，還是要以台灣國家利益優先，反共護台不管輸贏都要放在第一地位，民進黨團會堅守立場、自我督促、努力改進，謝謝大家無限包容。