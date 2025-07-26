嗆「柯建銘要為大罷免負責」　林佳瑋：他讓民進黨走向極端政治

▲桃園市空服員職業工會前秘書長林佳瑋。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

大罷免首波投票結果出爐，24席藍委與新竹市長高虹安的罷免案皆宣告失敗，對此，桃園市空服員職業工會前秘書長林佳瑋今（26日）直言，柯建銘要負最大的政治責任。她認為，柯建銘長期以來以總召之姿，強硬壓迫黨內的不同意見，變成一言堂的結果，就是讓民進黨走向極端政治，離創黨初期對民生議題與弱勢關懷越來越遠。

林佳瑋表示，這次726大罷免的投票結果，顯示台灣人民不想再繼續被「抗中保台的口號」情緒勒索和綁架，但請先不要急著抹紅她，她強調，並不是說就不要強化國防或不要防衛中共的各種侵略、滲透、襲擾。

林佳瑋說，她相信台灣人民的主流意見還是反對被中共統一，更反對中共武力侵台的，但問題的關鍵在於，各種在基層第一線的相關工作人員，並沒有看到政府投入足夠的資源，來真正強化和完善對抗中共侵略所需的社會韌性。

林佳瑋舉例，譬如整個醫護人員的過勞問題，遲遲沒有辦法有效改善、警消人員的殉職人數，持續在增加，但不管是納入職安法或組工會的改革嘗試，最後都被政府反對，「這次南部颱風災情顯示出的各種能源、通訊、災防，還有災後安置與復原情形，政府都無法拿出讓人民信服的韌性表現，卻又一直在政治情感和意識形態上，質疑人民對國家不夠忠誠，這樣的策略，最後不但無法最大程度團結全民，反而造成人民的反感。」

林佳瑋進一步說明，這次投票結果，也代表基層人民希望，政府是能確實提出具體方案來面對和回應基層生活困境的，而不是把一切都歸諸於政治對立，像是國定假日增加、勞保和健保的財務，以及相應的退休保障和長照問題。

此外，林佳瑋說，還有困擾年輕人多年的高房價、少子女化下的托育問題、交通制度設計不當，導致交通事故死傷居高不下等民生問題，甚至是中央地方財政劃分或地方制度區域劃分等問題，人民都期待政府能提出好的改善措施，來爭取大家的支持與信任，而不是動輒就把反對或不同意見打成是親共親中叛國。

林佳瑋點出，以中壢選區來說，魯明哲的不同意罷免票數是105323，甚至超過2024年當選時的102056票，也就是說，民進黨嚴重流失中間選民的票，她直言，種種現象，皆指向柯建銘要負最大的政治責任。

林佳瑋說，柯建銘長期以來以總召之姿，強硬壓迫黨內的不同意見，變成一言堂的結果，就是讓民進黨走向極端政治，離創黨初期對民生議題與弱勢關懷越來越遠。

林佳瑋細數，包括重回戒嚴、動用刑法第100條，這些箝制民主自由的惡劣手段，居然成為柯建銘口中可以隨時動用的選項，讓社會瀰漫著法西斯的氛圍。

林佳瑋提到，2016至2018年間，兩次勞基法修惡的過程中，民進黨的委員至少還有表示不同意見的機會，用投下反對票、棄權、「大悲無言」等形式，以自己的方式表達身為ㄧ個民意代表，應該負起民意責任。

不過，林佳瑋難以接受，在這一次的國定假日法，本來有提案的許智傑、王美惠、陳瑩跟伍麗華等民進黨立委，則都在柯建銘主張堅壁清野的壓力下，全部撤案。

林佳瑋直指，面對增加國定假日的功勞被國民黨全盤端去，就只會派吳思瑤跟沈伯洋出來洗地，而沒有切實地反省在政策制定的過程中，與民眾期待差距有多遠，長期以來的文過飾非，終究被看破手腳。

然而林佳瑋也呼籲，如果有朋友，因為支持大罷免，現在看到這樣的結果，感到非常悲傷、錯愕、憤怒或絕望的話，她也想要對這些人說，請把負面的情緒留在今天就好，也不要錯誤解讀這次投票的意思，認為台灣人民就是親中不反共了，因為，並不是這樣的。

林佳瑋強調，在面對中共和國際情勢的艱鉅挑戰時，台灣人民更期待掌握權力的執政者，不是在這艱難時刻，還在黨同伐異，而是能確實建立社會韌性，回應人民生活需求，並且儘力團結這個國家，這才是真正的台灣民主。