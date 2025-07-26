楊蕙如怒轟柯建銘「何時要請辭」：大敗分！大戰犯大滾蛋

▲大罷免大失敗，柯建銘向支持者鞠躬致歉。（資料照／記者詹詠淇攝）



記者柯振中／綜合報導

726大罷免開票結果出爐，24位立委、1位市長罷免案全部宣告失敗，民進黨立院黨團總召柯建銘為此鞠躬致歉。對此，卡神楊蕙如在臉書上怒轟「大戰犯！大滾蛋」，質疑柯建銘何時要請辭不分區立委。

726罷免案開票結果出爐，楊蕙如在臉書上表示，半年前她就已預料大罷免的結果，「也很不幸地跟我預料的一致。」楊蕙如說，曹興誠、柯建銘一意孤行，「黑熊不去救災在賣東西盈利搞內部對抗，最後不只會拖累賴清德總統的支持度，更可能會賠掉整個綠營的未來。」

楊蕙如表示，若不是國民黨沒有好好連署、跑去抄死亡名單，現在綠營「大罷免義和團」的戰績不會是零席，而是負三到負五席。

楊蕙如最後喊話，明天開始，至少台灣該重新團結起來，出錢出力幫助南部救災，並關心弱勢，找回曾經清廉勤政愛鄉土的民進黨初衷，「只要賴總統願意，改變，還來得及！」

大罷免大失敗以後，民進黨立院黨團總召柯建銘向支持者深深鞠躬，並且表達歉意，不過捍衛民主價值、捍衛民主的決心不會改變，未來會繼續努力。

對於柯建銘的說法，楊蕙如似乎並不買單，在柯建銘道歉後不久，便再度發文砲轟，「柯建銘什麼時候要辭不分區？大敗分！大戰犯！大滾蛋！」