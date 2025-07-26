支持者聲音響徹北市黨部　蔣萬安、戴錫欽都籲藍委要謙卑

▲蔣萬安、戴錫欽與北市五藍委共同開記者會回應大罷免結果。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨5位台北市藍委今（26日）撐過被罷免危機，晚間與台北市長蔣萬安、國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽一同鞠躬致謝，支持者聲音響徹黨部門口。不過，蔣萬安跟帶錫欽發表談話時，都呼籲藍委們要有謙卑態度。

蔣萬安、戴錫欽26日晚間6時20分與藍委徐巧芯、王鴻薇、李彥秀、羅智強、賴士葆在國民黨台北市黨部開記者會，回應大罷免結果。不少支持者到市黨部門口，向藍委們跟蔣萬安加油打氣，尤其是記者會後，聲音更響徹市黨部一樓。

蔣萬安表示，今天這場投票讓大家看見，裡面分歧可以辯論、意見不同可以對話，民主桌子不會輕易翻覆，人民眼睛會分辨標籤真假。今天所有守住的委員必須謙卑傾聽，真心理解不同聲音，為打造更好的台北跟台灣努力；今天在這裡，沒有勝利者，只有更大的責任，「我們無法控制外面的風雨」，但可以永遠選擇同舟共濟。

蔣萬安也說，「我們不能分裂」，必須攜手面對許多艱困挑戰，無論能源政策、關稅變局或地緣政治，不能內耗，必須做好準備，正是迎面而來的黑犀牛。

蔣萬安說，最後今天過後，衷心期望台灣社會可以一步步彌合傷口，回到初心，找回美麗善良、團結的台灣，也衷心期盼朝野能直接面對人民，透過今天投票結果誠心反思，攜手面對接下來許多困難挑戰，為深愛的的台灣、中華民國努力。

戴錫欽表示，「投票結果我們用謙卑態度面對」，也會持續鞭策自己面對各種不同聲音批評，虛心檢討，一定會讓台北市更好，讓台灣更好。

記者會最後，蔣萬安、戴錫欽帶著五位藍委深深一鞠躬；而支持者聲音響徹台北市黨部，包括有人高喊「蔣萬安我愛你」。