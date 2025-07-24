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謝美英牽線做公益　「桃鍋物」招待憨兒吃鍋趣

▲謝美英牽線做公益「桃鍋物」招待憨兒吃鍋趣

▲謝美英（右二）牽線張羽婕（右三）做公益，「桃鍋物」招待憨兒吃鍋趣。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

中壢人氣火鍋店「桃鍋物」，24日招待真善美社會福利基金會的22名憨兒享用美味鍋物。居中安排此一公益活動的市議員謝美英說，「桃鍋物」店長張羽婕為了今日憨兒來店用餐，在食材選配、取餐動線都特別做了調整，同時也安排交通車接送，讓大家開心又安心地享用「快樂餐」。

市議員謝美英表示：公益不是一個人的事，而是很多人一起來，力量才會大！多年來，她號召許多好友一起加入公益行列，從捐白米、水餃，到舉辦耶誕活動，如今更將憨兒們最期待的「快樂餐」納入行程，實際幫助憨兒建立生活自理能力與社會互動經驗，大家都在用自己的方式幫忙，讓善的循環一點一滴發生。

▲謝美英牽線做公益「桃鍋物」招待憨兒吃鍋趣

▲「桃鍋物」招待憨兒吃鍋趣。（圖／記者楊淑媛攝)

「桃鍋物」店長張羽婕說，一聽到謝議員提及活動構想，她立刻爽快答應，看到來自真善美社會福利基金會的憨兒們難得走出戶外，開心享受一頓「自己選、自己煮」的火鍋大餐。現場歡樂的笑聲，自己也開心感受到。

真善美社會福利基金會董事長謝秀琴與謝美英議員的情誼已逾30年。從早年謝美英擔任廣播主持人時就開始為真善美發聲，至今成為民意代表，仍不忘初衷，持續推動更多人關注、理解與支持憨兒議題。這份長年的陪伴，也讓她與機構之間建立起如家人般的深厚情感。

謝秀琴說：謝議員落實了為民發聲的使命，也把社會資源有效串聯。她以身作則，讓更多人看見，做好事其實不難，只要願意開始，就能改變。

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