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80+免費！「爺奶Color Walk」台中場報名啟動　百歲人瑞再挑戰！

▲弘道「爺奶Color Walk」號召千人東海大學健走趣。（圖／弘道老人福利基金會提供）

▲百歲人瑞戴爺爺連續2年報名參加「爺奶Color Walk」。（圖／弘道老人福利基金會提供；以下同）

記者胡至欣／綜合報導

世界衛生組織建議65歲以上長者每週應累計至少150分鐘中等費力運動，因人的肌肉質量約從40歲開始，平均每10年流失8%，70歲後的流失率更加倍！為了鼓勵長輩走出家門、動起來，弘道「爺奶Color Walk」將於10月24日在東海大學開走。活動也將迎來百歲人瑞再度挑戰，展現不老精神，為眾多高齡長者注入鼓舞力量。

▲弘道「爺奶Color Walk」號召千人東海大學健走趣。（圖／弘道老人福利基金會提供）

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▲2025年「爺奶Color Walk」台中場10月24日在東海大學校園內開走。

弘道老人福利基金會舉辦「爺奶Color Walk」已邁入第12年，在臺北、臺中、高雄、屏東累積參加人數近4萬人，臺中場是第2年舉辦。今年適逢弘道成立30週年，更結合「熱情肌昂 與你柑杯」主題，推廣預防照顧理念，並喚起大眾對肌少症與高齡健康議題的重視。

臺中場有5大亮點：報名者可獲紀念T恤與摸彩券，獎項包括Apple Watch、除濕機等50項好禮；完成3公里健走即頒發達陣獎牌，80歲以上參與者再贈特製的「高齡表揚背帶」。路線沿途經過東海大學地標如路思義教堂、乳品小棧、文理大道等，有志工協助拍攝網美照，現場更規劃35個主題攤位及舞台表演，宛如嘉年華會。

▲弘道「爺奶Color Walk」號召千人東海大學健走趣。（圖／弘道老人福利基金會提供）

▲去年參加「爺奶Color Walk」的戴爺爺是全場最高齡長輩，特地上台鼓舞現場參加者。

值得一提的是，今年成為百歲人瑞的戴紀彬爺爺已連續第二年報名參加。雖然今年3月他因不慎跌倒接受腰椎微創手術，但戴爺爺依然沒有放棄。經過努力復健後，他又重新回到健走的路上，更說：「就算我今年沒辦法走完全程，我還是要報名參加，運動精神最重要！」成為眾人榜樣。

弘道「爺奶Color Walk」不僅是健走活動，更是一場青銀互動與跨世代的陪伴旅程。從1歲小朋友到百歲長者、三代同堂，甚至橫跨老中青幼四代都能一起參加，行動不便者也可由親友或志工協助推輪椅完成全程，體驗運動帶來的快樂與成就感。

報名自7月15日至8月15日，費用每人300元，80歲以上及低收入戶免費，限額1000人，額滿為止。
報名網址：https://www.focusline.com.tw/251024FY

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