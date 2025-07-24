華航9度助攻　公益籃球營點燃飛翔熱情

▲華航深耕在地，於桃園第9度舉辦公益籃球營，由資深副總經理陳奕傑（中）致贈飛機模型予觀音國中學務主任朱偉均（右2）、新屋高中國中部黃應青教練（右4）及瑞坪國中校長楊士煌（左4），並邀請桃園璞園領航猿人氣球星關達祐（右3）、白曜誠（左2）與喬楚瑜（左3）擔任一日教練，和熱情的小球員分享籃球經驗。

圖、文／中華航空提供

中華航空今（24）日於桃園舉辦第9屆公益籃球營，由資深副總經理陳奕傑親自領軍，攜手桃園璞園領航猿三位人氣球星擔任一日教練，特別邀集前三屆曾參與的學校，包括觀音國中、新屋高中國中部及瑞坪國中的學生再次齊聚球場揮灑汗水，共享籃球帶來的熱血與感動。當台灣體育之星在國際賽場上綻放光芒，華航始終與之並肩，不僅深耕在地，扶植新秀，更將體育精神薪火相傳，成就未來。

▲華航深耕在地，於桃園第9度舉辦公益籃球營，由資深副總經理陳奕傑（右4）致贈籃球和球衣予觀音國中、新屋高中國中部及瑞坪國中，並邀請桃園璞園領航猿人氣球星關達祐（右3）、白曜誠（右5）、喬楚瑜（左3）與熱情的小球員分享籃球經驗。

本屆華航公益籃球營特別攜手今年榮登PLG總冠軍的勁旅－桃園璞園領航猿，第四度合作由球星白曜誠、關達祐、喬楚瑜擔任教練陣容，為小球員營造職業級的訓練氛圍。從基礎的暖身、運球、傳球到充滿趣味的互動遊戲，激發少年們的團隊精神一同迎接挑戰的信心。桃園璞園領航猿球星們有感而發地分享，踏上球場就像執行一趟飛行任務，不只是場上的對抗，更是一段培養紀律、磨練意志與堅持到底的旅程。

▲華航第九度舉辦公益籃球營，邀請桃園璞園領航猿人氣球星與熱情的小球員們分享籃球經驗。

華航長期關懷在地的教育資源與公益推廣，持續投入關注和資源，本次亦特別選定企業總部所在地桃園舉辦活動，期望在熱情的夏季，學子們也能盡情燃燒對體育的熱愛，健康快樂地成長茁壯。

▲桃園璞園領航猿球員白曜誠（右）細心指導小球員籃球技巧。

作為台灣航空業ESG的佼佼者，華航實踐對永續運動的承諾，2025年馬拉松星光夜跑更將於10月11日登場；華航同時支持本土體育菁英，不僅善用企業資源助攻國內好手角逐國際賽事，更持續將寶貴的經驗帶回寶島，至今已協力棒球好手陳偉殷、張育成、陳柏毓、以及桌球教父莊智淵等體壇名將舉辦多場公益運動營。華航期盼選手們在場上深刻努力的汗水，能化作推動夢想起飛的動力，鼓勵孩子把握機會，在世界各地發光。

▲華航長期關懷在地的教育資源與公益推廣，於桃園第9度舉辦公益籃球營，為小球員營造熱血的訓練氛圍。

