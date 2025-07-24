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高雄老字號大東醫院9月熄燈！　老院長每天問診...在地人不捨

▲大東醫院蔡森郎院長。（圖／翻攝大東醫院）

▲大東醫院創立半世紀，今年九月熄燈。（圖／翻攝大東醫院網站）

記者許宥孺／高雄報導

時代的眼淚再添一筆！創立於1975年的高雄大東醫院，近日驚傳熄燈，院方證實，因院長已高齡85歲，考量自身身體狀況，加上後繼無人，決定在今年9月熄燈。消息一出後，引發在地人驚訝與不捨。

大東醫院創立於1975年6月，至今已有50年歷史，當時因鳳山升格為鳳山市，人口逐步成長，醫療資源相當有限。創辦人蔡森郎醫師於現址創立大東醫院，起初以外科為主、內科為輔，後來求診病患漸增，逐步增至128床。

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蔡森郎醫師憑藉在醫療與公益上的奉獻獲多項殊榮，行醫以來更是視病猶親，並參與各項公益活動、賑災、濟貧。1977年賽洛瑪颱風侵襲南部造成重災，他全天候不眠不休的搶救，獲得病人的信任。921大地震、斯里蘭卡大地震，蔡森郎也慷慨捐款並實際救災；蔡並擔任紅十字會高雄線支會會長達20年，也經常出錢出力。

大東醫院經常舉辦義診，並且不收貧者的醫藥費，常常替負擔不起住院費的病人免去醫療費用，致力推行公共衛生觀念，舉辦民眾急救訓練、看護訓練、巡迴機關學校做演講。種種善行，讓蔡森郎醫師獲各界讚揚。

▲大東醫院蔡森郎院長。（圖／翻攝蔡森郎臉書）

▲大東醫院蔡森郎院長。（圖／翻攝蔡森郎臉書）

今年高齡85歲的蔡森郎醫師，行醫超過半世紀，仍以院為家，每日親自巡房、問診。不過其子女長居國外、家族接手經營意願低，考量自身身體狀況，決定將醫院結束營運。

大東醫院行政部主任鍾啟輝今日證實，大東醫院將於9月底熄燈，因為院長年紀大了、後繼無人，目前院內病患都有妥善安排，51名護理人員也已協助媒合好，轉任至鄰近的鳳山醫院、802醫院，確保下一階段有工作，大家都沒有什麼意見，好聚好散。

「一定會很不捨，都已經50年了！｜鍾啟輝感嘆，因爲院長年紀真的太大了，體力無法負荷，加上沒有二代接班，因此院內一直有在討論研議歇業時間。至於院長未來的規劃，他並不清楚，現階段就是將醫院處理好。

大東醫院傳出即將熄燈的消息，網友紛紛感到驚訝，紛紛表示：「如果是真的也是時代的眼淚，地區醫院其實都不太有生存空間，能撐那麼久不容易」、「前幾年外觀才剛花錢拉皮過，騎車、擦撞傷，基本都在大東醫院換藥」、「今年8月底嗎？也太突然了」、「院長年紀大了也有點不方便了 又找不到接班人……」。

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