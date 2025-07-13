李洋站台！茶湯會推黑朵奶蓋、勵志襪　挺瑪利亞青年超有感

▲茶湯會歡慶20週年，推出新品更與公益結合，奧運羽球金牌得主李洋站台挺。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

夏日喝茶也要有靈魂！茶湯會歡慶20週年，11日正式推出新品「黑朵奶蓋」系列，以竹炭粉調製的灰色奶蓋，視覺酷炫像心中偶爾飄過的小烏雲。茶湯會喊話「喝下黑朵，烏雲退散！」配合週年主題「勵志（荔枝）」，亦同步推出兩款全新飲品「黑朵奶蓋荔枝四季春」與「黑朵奶蓋荔枝百香綠」。

此次茶湯會更與公益結合！與瑪利亞基金會聯名推出「勵志（荔枝）襪」，襪子圖案由瑪利亞青年旻潔親手繪製，色彩大膽、筆觸自由，畫出心中那道光與堅持的力量。即日起，民眾至全台茶湯會門市消費不限金額，即可用 100元公益加購價 把這雙鼓勵滿滿的勵志襪帶回家。限量「勵志（荔枝）杯」與保冷袋也一起上架，凡消費可加購限量保冷袋，擁有專屬溫暖風格的公益小物。

春水堂協理劉彥伶表示，瑪利亞青年用色彩與線條畫出生命的韌性與希望，「這份不放棄的精神，就是茶湯會要傳遞的核心。」她希望，透過每一杯茶，為社會注入更多祝福與正能量。瑪利亞基金會執行長陳怡君則感謝茶湯會連續兩年支持，讓青年被社會看見，希望每個人都記住「不是最好沒關係，我想成為最努力的那個」。

瑪利亞基金會快樂襪品牌大使、奧運羽球金牌得主李洋，也為茶湯會和瑪利亞基金會的公益聯名活動站台，李洋分享自己座右銘「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才看的見希望！」在瑪利亞青年身上，他也看到了這樣的光芒。同時勉勵每一位正在面對挑戰的人，即使遭遇困難，只要把目標訂好，勇往直前！只有你想要，沒有你做不到！

▲茶湯會歡慶20週年，推出新品。（圖／記者游瓊華翻攝）