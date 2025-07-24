　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

慈濟清掃嘉南85校　志工助丹娜絲災區學童安全返校

▲▼ 。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟清掃嘉南85校，志工助丹娜絲災區學童安全返校 。（圖／慈濟基金會提供）

記者王威智／綜合報導

丹娜絲颱風7月初重創嘉義、台南，帶來強風吹倒無數樹木、斷枝落葉遍地，多所校園遭殃。眼看暑期返校日將近，慈濟基金會迅速啟動救援行動，動員全台志工、青年志工及國際志工參與校園清理作業，合計完成嘉義與台南地區共85所學校的環境恢復，讓孩子們能安心回到乾淨安全的學習場域。

這次風災重創區域包括國立中正大學、國立嘉義大學等重點學區，許多中小學也受到波及。慈濟志工在第一時間加入地方應變中心行列，除了清掃校園，更從7月7日至14日間供應超過2萬份熱食便當，協助災區居民度過斷水斷電的難關。

尤其令人動容的是，在中正大學校區的清理行動中，來自花蓮慈濟大學的57位國際學生特別搭車南下，從南非、辛巴威、莫三比克遠道而來的年輕志工，親自揮汗搬運倒塌樹枝與落葉，投入校園復原。他們說：「我們可能來自不同國家，但希望孩子能安全學習，是全世界共同的心願。」

▲▼ 。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼丹娜絲風災重創嘉南，慈濟完成嘉南85校校園清理 。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼ 。（圖／慈濟基金會提供）

除了大學校區，慈濟志工更深入地方基層，在台南市36所學校、嘉義縣市49所學校展開災後清理工作。許多清掃隊伍由全台各地志工北中南支援組成，有些還是特地搭乘遊覽車南下的志工團，帶著掃把、鋸子、鐵鏟等工具，一早就進入校園投入清掃行動。

雖然正值暑假，但仍有學生需到校上暑期輔導、社團活動或參加校隊練習。面對這樣的需求，慈濟與學校密切合作，確保在返校日前完成所有校園環境恢復，讓孩子與老師能「無障礙、無危險」地重返校園。

嘉義縣教育局督學郭淑雅表示，「災後第一時間最缺乏的就是人力，有了慈濟志工到來，不只協助校園清理，也讓我們感受到無比的安心與感動。」 對偏鄉學校而言，這些來自各地的幫助就像是一場及時雨，補足資源缺口，也凝聚在地社區的韌性與希望。

從颱風後的混亂殘局，到如今校園裡重現綠意與秩序，這場災後清掃不只是環境的重建，更是一場溫暖人心的全民行動。慈濟志工用行動回應災區需求，在嘉南留下的不只是清掃痕跡，更是一份份跨越地域、年齡與國界的善意連結。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 2861 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／護理工會前理事長反罷免　亡母遭辱罵：這不是民主
女警性愛片外流　渣警賣片喊：不愧有練twerk
獨／閻家驊開車肇事　騎士肋骨骨折
《玩很大》《大熱門》爆收攤　三立發聲了
快訊／彭振聲崩潰痛哭：我家破人亡！　法官緊急休庭
資深八點檔男星發聲：大罷免、大成功
兒遲遲未歸！林口母報警才知「19樓墜落亡」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

慈濟清掃嘉南85校　志工助丹娜絲災區學童安全返校

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

Rosé下台「腳滑慘摔」 秒爬起...繼續唱歌！

【髮廊變急診室】男子理髮到一半昏倒 客人直接CPR開救！

【萬里車禍瞬間】砂石車打滑撞國光客運！ 鋼材炸飛騎士險躲過

慈濟清掃嘉南85校　志工助丹娜絲災區學童安全返校

競爭對手變合作夥伴？Google執行長表態看好與OpenAI合作

上季沒交易虧了？湖人射手打完夏聯身價暴跌　不再值首輪籤

黃仁勳就在台下！川普自爆「曾想拆分輝達」　認：沒那麼容易

石明謹曝女足案調查報告11重點！4人證實「周台英霸凌簡奇陞」

快訊／柬泰邊境交火　柬埔寨控泰國先開火：堅決反制捍衛主權

風雨中守護市民　台南消防之友會頒獎勵金表揚英雄

女子取貨忘帶走　東港警掃描QR碼助開櫃取包裹

LV新包Off Duty台灣搶先全球首賣！肩背、後背超好看　裝滿鬆弛感要你「快下班」

大苑子「巨峰葡萄季」全門市開跑　有清涼雪沙、霜淇淋

羅大佑再談反罷免！　怒轟「大罷免搞得像大清洗有個屁正當性」

【泰格與雪兒】海倫仙度絲

公益熱門新聞

慈濟清掃嘉南85校　助丹娜絲災區學童返校

第三屆永慶誠實徵文投稿量破萬！

台灣大捐百台聽力擴增器　用科技助偏鄉長輩

正能量阿凱　以生命故事傳遞重生希望　

暖心早餐　1張發票給偏鄉童力量

全聯也推+1元多一件？小額愛心捐

阿凱以行動啟發青少年走上重生之路

疫情衝擊！弱勢女學生付不出學費

曾馨瑩接代言親自調查、試用9個月　八位數酬勞全數捐出助燒燙傷患者

部落孩子落淚告白：有感情的早餐

東森受邀公益論壇分享小天使交流

汗水替代淚水　唐寶寶克銷售困境

別讓孩子成為高壓情緒的受害者

送愛到部落／原民童感謝東森爸爸

更多熱門

相關新聞

國1台南段夜間擦撞車禍2駕駛輕傷送醫皆無酒駕

國1台南段夜間擦撞車禍2駕駛輕傷送醫皆無酒駕

國道1號台南段23日晚間發生車禍事故，一名37歲李姓女子駕車行經北向313公里處時，疑似未依規定變換車道，擦撞另一輛由52歲陳姓男子駕駛的自小客車側翻，導致兩人皆受輕傷，所幸均無酒駕情事，詳細肇事原因仍待國道警察四大隊進一步調查釐清中。

南警7月強力掃黑打詐　破59詐團逮331人

南警7月強力掃黑打詐　破59詐團逮331人

台南挖出古代人骨　地方耆老：疑為荷蘭人

台南挖出古代人骨　地方耆老：疑為荷蘭人

台南市義消水域訓練實戰登場！模擬水患強化救援應變

台南市義消水域訓練實戰登場！模擬水患強化救援應變

妹子深夜祭改遭性侵！神棍完事還收7千2

妹子深夜祭改遭性侵！神棍完事還收7千2

關鍵字：

公益愛心雲慈濟基金會丹娜絲颱風校園清理災後重建公益行動國際志工嘉義台南學童返校志工服務

讀者迴響

熱門新聞

統神SWAG脱了「2女優愛撫」全程無反應！

小A辣爆「和美國球星開房過夜」！極樂私生活全曝光

洩題給台灣？　川普連發文曝滿足1條件才降稅：將徵15％至50％

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」

OL遭老闆拉到廁所脫褲性侵拍片！法官看監視器畫面傻了

雙颱夾殺台灣　直接侵襲機率曝

朱立倫嗨喊「大罷免可以不投票！」　民進黨回應了

竹節草生成！雙颱路徑交錯對台影響時程曝

蘭嶼「情人洞」潛水變永別　老婆被螺旋槳擊中亡

日本關稅15％　郭正亮大膽預言台灣最後結果

小A辣開房美球星「進房獨處過程」全曝光！

專家：雙颱未來會合併　大雷雨轟台灣西部

50歲男身上狂飄尿騷味！一指數超高慘洗腎

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

更多

最夯影音

更多

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面