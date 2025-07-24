▲慈濟清掃嘉南85校，志工助丹娜絲災區學童安全返校 。（圖／慈濟基金會提供）

記者王威智／綜合報導

丹娜絲颱風7月初重創嘉義、台南，帶來強風吹倒無數樹木、斷枝落葉遍地，多所校園遭殃。眼看暑期返校日將近，慈濟基金會迅速啟動救援行動，動員全台志工、青年志工及國際志工參與校園清理作業，合計完成嘉義與台南地區共85所學校的環境恢復，讓孩子們能安心回到乾淨安全的學習場域。

這次風災重創區域包括國立中正大學、國立嘉義大學等重點學區，許多中小學也受到波及。慈濟志工在第一時間加入地方應變中心行列，除了清掃校園，更從7月7日至14日間供應超過2萬份熱食便當，協助災區居民度過斷水斷電的難關。

尤其令人動容的是，在中正大學校區的清理行動中，來自花蓮慈濟大學的57位國際學生特別搭車南下，從南非、辛巴威、莫三比克遠道而來的年輕志工，親自揮汗搬運倒塌樹枝與落葉，投入校園復原。他們說：「我們可能來自不同國家，但希望孩子能安全學習，是全世界共同的心願。」

▲▼丹娜絲風災重創嘉南，慈濟完成嘉南85校校園清理 。（圖／慈濟基金會提供）

除了大學校區，慈濟志工更深入地方基層，在台南市36所學校、嘉義縣市49所學校展開災後清理工作。許多清掃隊伍由全台各地志工北中南支援組成，有些還是特地搭乘遊覽車南下的志工團，帶著掃把、鋸子、鐵鏟等工具，一早就進入校園投入清掃行動。

雖然正值暑假，但仍有學生需到校上暑期輔導、社團活動或參加校隊練習。面對這樣的需求，慈濟與學校密切合作，確保在返校日前完成所有校園環境恢復，讓孩子與老師能「無障礙、無危險」地重返校園。

嘉義縣教育局督學郭淑雅表示，「災後第一時間最缺乏的就是人力，有了慈濟志工到來，不只協助校園清理，也讓我們感受到無比的安心與感動。」 對偏鄉學校而言，這些來自各地的幫助就像是一場及時雨，補足資源缺口，也凝聚在地社區的韌性與希望。

從颱風後的混亂殘局，到如今校園裡重現綠意與秩序，這場災後清掃不只是環境的重建，更是一場溫暖人心的全民行動。慈濟志工用行動回應災區需求，在嘉南留下的不只是清掃痕跡，更是一份份跨越地域、年齡與國界的善意連結。