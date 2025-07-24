▲世大運中國搶賀電，張善政力挺台灣選手譴責中方行為。（圖／擷取自張善政臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

2025世界大學運動會在德國舉行，桃園市長張善政針對我國代表隊跆拳道男團23日拿下銀牌，代表團頒發教育部長賀電時，卻有2名中國大學生體育協會人員上前、試圖搶奪賀電，甚至與我方人員、媒體記者發生推擠衝突情事，今在臉書PO文「運動場不應淪為操弄政治或施壓場域，陸方粗暴無禮行為，羞辱到的只有自己。」

張善政24日於臉書Po文指出，台灣選手在世大運再創佳績，令人振奮。遺憾的是，陸方代表竟在頒獎時粗暴搶奪我方賀電，甚至與我方人員發生推擠衝突。陸方的行為，我嚴正譴責！

▲世大運中國搶賀電，張善政臉書發文力挺台灣選手。（圖／擷取自張善政臉書）

張善政並向每一位中華隊的選手致上最高敬意。不只是因為他們傑出的運動表現，更因他們在不公與挑釁前，仍能堅定與風度。他們是真正的台灣之光。台灣是一個自由、尊嚴的民主社會，我們絕不退讓。全體國人，都是選手最堅強的後盾。

2025世界大學運動會，我國代表隊的跆拳道選手在對打項目奪下4面獎牌大放異彩，其中，跆拳道男團拿下銀牌，竟發生被中國搶賀電，甚至與我方人員、媒體記者發生推擠衝突情事，引發國人關注。